「陽康」湧向三亞　酒店機票訂購火熱　12萬一晚豪華酒店房售罄

據《澎湃新聞》、《北京青年報》等內媒報道，內地「新十條」、「乙類乙管」等措施相繼發布後，新冠疫情防控措施有序放寬，旅遊業也有普遍回暖趨勢，其中，海南三亞成為這個冬天率先「熱」起來的地方，酒店、機票訂購火熱。



「以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船！」一位負責三亞酒店遊艇等一站式服務項目的工作人員在接受《北京青年報》採訪時發出感歎。根據他提供的一張截圖顯示，「新十條」發布後，他合作的某別墅度假酒店在幾天內幾乎售罄，「12萬（人民幣，下同）一晚的8人間、8萬一晚的6人間和七八千的雙人間都被訂完。」

多家酒店民宿滿房 住客大多來自北方

據《澎湃新聞》報道顯示，近日三亞多家酒店民宿均處於滿房狀態，特別是元旦假期和即將到來的農曆新年，帶動了十分可觀的遊客流量。

三亞海棠灣某海景度假公寓房東表示，其管理的民宿從2022年12月20日左右就開始滿房，2023年1月的房源已經訂出去一半。「途家民宿」數據顯示，2022年12月中旬起三亞民宿預訂起量明顯，12月下半月（12月16日至31日）比上半月民宿預訂量增長近1.5倍。

復星旅文內部人士表示，截至2022年12月6日18點，三亞亞特蘭蒂斯酒店當日預訂量比前一天的預訂量提升約三倍。自2022年12月20日起，入住率一直在八成以上。元旦假期期間，酒店入住率均超過九成。12月31日，亞特蘭蒂斯酒店滿房。

多平台數據增長 機票預訂達近5年峰值

而在機票預定方面，自2022年12月5日三亞宣布對省外來（返）人員不再實施分類管理後，12月6日，「去哪兒」平台上飛往三亞的機票預訂量達到近5年來的峰值，12月最後一周的預訂量始終維持在高位。

數據還顯示，去年12月飛往三亞的機票預訂量較11月同期增長82%，前十大客源地分別來自：北京、成都、上海、哈爾濱、重慶、西安、瀋陽、杭州、長春和天津。

三亞俯拍風景照。（視覺中國）

而其他平台如「途牛旅遊網」、「攜程」的數據也顯示出三亞旅遊業的回暖趨勢。截至2022年12月31日，「途牛旅遊網」12月下半月前往三亞目的地的出遊人次比前半個月增長125%，較11月同期增長154%。「攜程」的數據則顯示，從2022年12月7日至月底，前往三亞的機票環比增長79%。疫情防控政策放寬以來，三亞成為最為熱門的跨省遊目的地城市之一。