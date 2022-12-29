疫情版傾城之戀？男女三亞困民宿意外「同居」　四個月後領證結婚

三年的疫情棒打了不少鴛鴦，不過也有相反的例子，有情侶反因疫情而被撮合。

4個月前，在海南三亞工作的聶女士和相親對象李先生才初認識，便因疫情而被封控在三亞一家民宿內。二人由此意外成為室友，陰差陽錯地展開了兩個多星期的「同居」生活。結果，朝夕相處不但令他們情投意合走到一起，更認定對方為終生伴侶，近日正式領證結婚。



旅遊勝地三亞見證了這段姻緣。（VCG）

聶女士現年35歲，今年6月，親戚介紹了在深圳工作的李先生相親給她相親，二人遂互加微信，聊了一段時間後彼此發現是同屆高中校友，於是好感倍增，李先生並決定七夕節前往三亞與聶女士見面。

8月4日，雙方正式在三亞相見，還相約在當地玩兩天。當時李先生預訂了三亞灣的一家兩室一廳的民宿，聶女士因家離得比較遠，於是也一併入住，以方便接下來的行程。對於這個接下來將影響一生的決定，聶女士解釋，此前聊天時就已經能感覺出來男方的人品很好，雙方家長也都比較了解，加上民宿有兩間房，她便答應一起入住了。

原本，李先生會乘搭8月6日的航班回深圳，當時二人雖然相處融洽，互有好感，但關係尚未確立，還處於欲進一步了解的階段。詎料，隨著陽性病例忽然增多，三亞開始實行全市臨時性靜態管理，航班紛紛被取消，李先生便和聶女士一起被封控在民宿，一段奇妙的緣分由此正式開啟。

在同一屋簷下的這段日子，二人會分別為對方做早餐、午餐，晚上更會一起買菜，然後和和美美地共進晚餐，飯後還會一起坐在沙發看電視或趴在陽台聊天，「傍晚時分，看著夕陽，吹著海風，我們聊了很多小時候的回憶，彼此對對方有了更深的了解」。

就這樣，雙方關係突飛猛進，最終走到一起。封控期間，他們還會將這段經歷拍成影片上載到網上，並會一起坐在陽台看網友們的評論，「大家都說『這就是命中注定的緣分』『趕快在一起吧』，我倆看到後會不好意思地相視一笑」。

在二人感情趨於穩定後，聶女士下定決心，為愛人搬到深圳，離開了已經工作生活了17年、滿載回憶的城市。12月26日，二人更領證結婚，計劃在明年1月17日舉辦婚禮。

12月26日，兩人領證結婚，計劃明年初舉辦婚禮。（紫牛新聞）

從陌生人到即將承諾白頭偕老的伴侶，只不過是短短數月的時間，不過聶女士的表現絲毫沒有猶豫，27日還在社交平台曬出結婚照，並直呼很高興，喜悅之感溢於言表。

她表示，在三亞的這段時間，彷彿有種提前體驗了婚後居家過日子的感覺，認為李先生踏實穩重、體貼入微的她想著，如果以後的生活是這樣的話，自己也覺得挺滿足。而展望未來，二人還有一個小小的心願，就是能盡快有一個屬於自己的可愛的孩子。