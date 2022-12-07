海南三亞不查旅客核酸證明　機票訂單猛增3倍　獨棟民宿最受歡迎

今年8月，海南三亞爆發新冠疫情，導致逾8萬名旅客滯留，當局最終安排包機分批接送旅客回家。封控52天後，三亞在9月27日全面恢復生產生活秩序，海南之後更向全國派發消費劵，吸引旅客到訪。

近日，海南多地優化防疫出行政策，包括不再開展常態化核酸檢測、不再查驗核酸檢測陰性證明、不再需要掃「場所碼」等，各大平台上的「三亞遊」、「海南游」訂單量瞬間猛增。



遊客在海南三亞皇后灣沖浪。（新華社）

周一（5日）晚，三亞市宣布，對省外來 ( 返 ) 三亞人員不再實施分類管理。

內地網上旅遊平台「去哪兒網」數據顯示，消息發布後一小時內，三亞入港機票搜索量環比前日同時段增長1.8倍，預訂量增長3.3倍。周二（6日）上午飛往三亞的機票預訂量環比前一日同期增長3倍；從三亞出發的機票預訂量增長1.9倍。

同時，三亞酒店預訂量暴增3倍。截至周二上午10時，三亞酒店預訂量已達昨日全天預訂總量。「去哪兒網」數據顯示，從已下單的酒店入住時間可知，大部分旅客率先預訂本周四、五（8、9日）的周末檔，周四有望迎來第一波旅客入住。

「去哪兒網」數據顯示，三亞酒店、機票的預訂量暴增3倍。（去哪兒網）

除此之外，元旦和春節也有不少訂單。12月29日、2023年1月21日至25日（除夕至初四）入住的預訂漲幅在不斷攀升。其中，七成以上預訂三亞訂單的旅客選擇親子類酒店。

除了三亞市，海口市亦宣布對省外來 ( 返 ) 海口人員不再實施分類管控。「去哪兒網」數據顯示，消息發布後，飛往海口的機票預訂量環比前日同期增長2倍，從海口出發的機票預訂量增長四成。

海南環島旅遊公路儋州段。（新華社）

《澎湃新聞》報道，在三亞海棠灣經營民宿的姚先生稱，三亞政策發布後，當日已陸續收到民宿訂單，直到周二凌晨仍有大批用戶在平台提交訂單，「比之前多了一倍不止，平台民宿搜索量多了50%」。

有中國版Airbnb之稱的「途家網」數據顯示，自消息發布後，截至周二中午，三亞民宿預訂量比前一日增幅近三成，帶泳池的獨棟民宿「小院兒」環比前一日增長六成；2023年元旦當日（1月1日）會迎來第一個入住小高峰。

據介紹，「小院兒」獨棟民宿是今年的熱門房型，用戶多是以親子出行，選擇整棟住宿。「途家網」民宿數據顯示，目前三亞民宿預訂的熱門房型為獨棟別墅、酒店式公寓、普通公寓、loft複式等，其中以「小院兒」的預訂量增長最快。

《錢江晚報》報道，三亞亞特蘭蒂斯酒店、三亞哈曼度假酒店暫不接待高風險地區的旅客；三亞灣紅樹林度假酒店、三亞山海天 JW 萬豪酒店則要求查驗旅客的核酸證明。