1月份全國自然災害風險形勢發布　廣東降水偏少或有乾旱火災風險

據《澎湃新聞》消息，近日，國家減災委員會辦公室、應急管理部會同自然資源部、水利部、氣象局、林草局等部門單位召開會商會，對1月份全國自然災害風險形勢進行會商研判。據悉，1月份全國將受到３次冷空氣過程影響，東北及新疆等地低溫雨雪災害風險較高；西南和江南等地乾旱可能發展加強；江南、華南、西南等部分地區森林火險等級較高；中南、西南部分地區存在地質災害風險。



冬季冒著大雪騎車出行的路人。（《澎湃新聞》）

東北及新疆等地需注意低溫雨雪災害風險。東北、內蒙古東部、新疆北部等地氣溫較常年同期偏低。東北、內蒙古東部等地降水較常年同期偏多，大風寒潮及低溫雨雪災害風險較高，需關注階段性強冷空氣活動對暖電供應、交通運輸、群眾生活等的不利影響。

西南和江南地區乾旱可能發展加強，需注意乾旱災害風險。目前，西南地區南部和東部及江南西部有不同程度乾旱。1月份全國大部氣溫接近常年同期到偏高，南方大部降水偏少，其中江蘇南部、上海等地偏少2-5成，長江中下游及兩湖水係來水持續偏少。

7月20日傍晚，河南鄭州市民暴雨中相互攙扶踏上回家路。（中新社）

江南、華南、西南等部分地區需注意森林火災風險。綜合分析天氣趨勢、火災規律和火源特徵以及元旦和春節進山入林、祭祀用火活動增多等因素，預計1月份，浙江西部、安徽南部、福建西部等地森林火險等級為較高危險，其中，江西北部、湖南東部、福建西部、廣東北部、廣西東北部的部分地區可能會出現高火險等級時段。

1月1日，重慶金佛山雪景。（新華社）

中南、西南部分地區需注意地質災害風險。1月份地質災害風險總體平穩，受局地降水和凍融等因素影響，湖北西部、湖南中部、重慶中東部等局部可能偶發地質災害。同時，預計1月份，沿海區域可能會出現1次災害性溫帶風暴潮過程。