台灣桃園機場檢測逾500名大陸赴台旅客　146人中招陽性率近3成

中國大陸1月8日起將取消入境落地核酸檢測及集中隔離措施。但隨著大陸疫情升溫，世界各國地區開始收緊由中國大陸出境人員的防疫措施。

台灣則自昨日（1日）零時起至1月31日對來自大陸的旅客進行唾液核酸檢測（唾液PCR）。

據台灣《ETtoday新聞》報道，台灣中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨日自桃園國際機場入境的大陸赴台旅客共採檢524人次，其中陰性為378人、陽性為146人，陽性率為27.8%。



台灣中央流行疫情指揮中心於去年年底宣布，除維持現行不開放大陸觀光客赴台政策外，自1月1日其起實施為期一個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」。搭乘由北京、上海、成都及廈門等4個直航入境台灣的旅客，及金馬「小三通」赴台旅客，須於機場、港口配合採集唾液檢體進行核酸檢測。

莊人祥昨日下午稱，當日上午已有1架航班、84名旅客完成採檢。旅客9時54分下機後，10時24分完成採檢，用時僅約半個鐘。雖有民眾收不到訊息、填寫資料有誤等問題，但有機場工作人員協助完成。指揮中心亦會更新系統，令後續採檢流程更順暢。

據指揮中心規劃，自大陸入境的直航航班會集中在桃園國際機場二號客運大樓D7、D8、D9停機坪辦理相關採檢，與其他旅客區隔。民眾採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我檢測，檢測陽性者依規定進行「5+n」居家隔離及自主健康管理，陽性樣本則送往疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。