內地長者離世較往年更多？　專家承認：肯定會多　但無具體數據

內地疫情的爆發，直接威脅到長者、孕婦、兒童等風險人群的生命健康。日前曾報道中國高齡學者密集離世，一周時間痛失13名兩院院士；清華大學頻發訃告，校方呼籲守護老同志；還有民眾在網絡反應身邊老人離世。

針對今年老人去世似乎比往年多很多的情況，央視昨日訪北京朝陽醫院副院長董朝暉，他表示，「肯定會多，這一點我們要承認。」



老人離世情況肯定會增多，但董朝暉希望大家能明白，「你身邊的人陽了多少？或者一家人可能都陽了，有幾個危重的？或者有幾個肺炎的？這個大家應該心裡有數吧。」

北京朝陽醫院副院長董朝暉。（視覺中國）

他稱，因目前不再進行全員核酸和抗原上報，導致無法統計具體數據，意味著無法知道「分母」。且許多民眾感染後自行在家休息，「在家裡扛一扛就過來了，就上班去了。所以說可能我們大家都陽過了，但是我們並不知道這個分母是多少。」

董朝暉還表示，Omicron的特點是傳染性強、傳播力強，雖然一經傳播很多人會感染，但實際真正需要住院或進入ICU治療的比例非常低。「大概我也統計了一下，這兩家定點醫院（北京地壇醫院和北京佑安醫院）把重型和危重型都算上，占到3%-4%。」

專家分析，新冠病毒感染的重症和危重症患者依然集中在患有基礎性疾病的高齡人群。而Omicron病毒高傳播、低毒力的特性沒有明顯改變，但依然不能視作大號感冒。

據中國疾控發布數據顯示，昨日（1日）內地通報本土新增確診個案4499宗，包括廣東1555宗，福建512宗，北京440宗，廣西273宗等。當日死亡1宗，為四川本土個案。