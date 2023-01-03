雙胞胎率高　2022年大熊貓中心繁育8胎共13隻幼崽

《央視新聞》報道，元旦剛過，中國大熊貓保護研究中心便傳來好消息。2022年，中心繁育存活了8胎共13隻大熊貓幼崽，其中8隻雌性，5隻雄性，雙胞胎率較高。



2022年，中國大熊貓保護研究中心繁育了多隻大熊貓幼崽。（央視新聞）

2022年2月，研究中心正式開始大熊貓繁殖工作。據介紹，每年春季都是大熊貓繁衍的季節，6月份左右，待產大熊貓會陸續進入妊娠期，飼養員每日都要全天候輪流值守，透過視像監控和現場觀察，做好大熊貓的行為和生理監測，及時分析研判，讓牠們可以平安順利地生產，並為大熊貓幼崽的成長一路護航。

中國大熊貓保護研究中心副主任首席專家李德生接受採訪時表示：「 2022年我們通過努力，成功繁殖了大熊貓8胎13崽，其中8隻雌性，5隻雄性。最早的一隻寶寶是在6月21日出生的，最晚的是8月21日出生的，目前牠們生活狀況良好。」

他還表示，「通過多年努力，熊貓中心的工作重心也在變化。從之前的追求大熊貓繁殖數量，到現在追求大熊貓種群質量發展，熊貓中心在大熊貓的飼養、營養、繁育等技術方面，都在不斷地完善和提高。」

成年後的大熊貓都是軟綿綿、胖嘟嘟的樣子，但初生大熊貓的體重僅有母體的千分之一，十分弱小。同時，各個器官大部分都在體外發育完成，例如視力需約40天才會發育好，聽力則要花約2個月。

從粉嘟嘟的「肉糰子」，到黑白相間的「小湯圓」，只需要一個月時間。但從3個雞蛋的重量，長成180多斤的體型，則需要5年。

2022年，大熊貓繁育雙胞胎率較高。由於嚴苛的生存環境、自身的身體狀態可能不足以支持哺育兩隻幼崽，大多數大熊貓生產後只會選擇其中一隻哺育，幸有熊貓中心的飼養員和管理員每天24小時輪流照顧，每一隻大熊貓幼崽才能平安健康成長。

截至目前，中國大熊貓保護研究中心創建了世界最大人工圈養種群，數量已達到364隻。同時，中國大熊貓保護研究中心也是全球最大，合作最廣的合作交流平台。