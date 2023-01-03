新任國台辦主任宋濤發表新年寄語　透露什麼信號？

1月2日，國台辦主任宋濤在《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥 共創偉業》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候，是宋濤履新後首次發文。

在1800餘字的新年寄語中，「和平」兩字共出現了7次。新的一年，兩岸關係如何向前發展？《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」，拆解了宋濤的新年寄語透露了什麼信號。



兩岸命運共同體

文章指，一方面，「和平」是兩岸同胞的共同心聲。

去年11月，民進黨在九合一選舉大敗，在21個縣市長中僅取得5個席位，蔡英文隨後宣布辭去黨主席一職。新年寄語指出，台灣新一輪地方選舉的結果表明，求和平、求穩定、求發展是台灣社會主流民意，「台獨」分裂勢力操弄「抗中保台」不得人心，「倚外謀獨」注定失敗。

從兩岸發展來說，在過去一年，兩岸一家親有具體體現，兩岸命運共同體也有生動寫照，例如兩岸貿易額和台商到大陸投資保持總體穩定，10家台企在大陸上市，在大陸上市台企總量增至59家；台生積極報名就讀大陸高校，錄取人數較2021年增長22%。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。（微博＠每天讀點正能量）

和平統一

另一方面，宋濤明確指出，以和平方式實現統一對兩岸同胞和全民族最有利，並列出2023年的幾項工作，包括在兩岸關係方面，會堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和統一開展廣泛深入協商。

宋濤在新年寄語中表示，「只要兩岸同胞商量着辦，家裏面的事都能得到很好的解決」。

2022年8月10日，國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。

白皮書提到，和平統一，是平等協商、共議統一。同台灣各黨派、團體和人士就解決兩岸政治分歧問題開展對話溝通，廣泛交換意見；由兩岸各政黨、各界別推舉的代表性人士開展民主協商，共商推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國和平統一的大計。

反分裂、反干涉

同時，宋濤還強調解決台灣問題是中國人自己的事，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都絕不可能得逞。

新年寄語指出，2022年，中方堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁，震懾外部勢力「以台制華」行徑。

2023年，中方將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。

新年寄語指，「新時代新征程，祖國大陸方方面面展現出強大生機和活力，必將為兩岸同胞提供巨大機遇和發展空間。兩岸同胞共同發展的歷史機遇千載難逢、不容錯過。兩岸同胞要秉持民族大義，擔負歷史責任，共護台海和平穩定，共享祖國強盛榮光。我們堅信，只要兩岸同胞和衷共濟、同心同行，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業！」