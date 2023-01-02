宋濤：在一個中國和九二共識基礎上　與台各界協商兩岸關係和統一

新任國台辦主任宋濤發表新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。

他表示，今年會堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界就兩岸關係和統一開展廣泛深入協商。



宋濤在2023年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥 共創偉業》文章。他表示，去年中方牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結兩岸同胞推動兩岸關係向前發展，對台工作取得新進展。

中方引領兩岸關係發展方向，通過發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，舉辦座談會、主題活動等，持續向台灣同胞和國際社會講清台灣問題歷史經緯和對台大政方針，講明「九二共識」的歷史價值和現實意義，引導兩岸同胞就兩岸關係和統一開展對話協商。

宋濤表示，愈來愈多的台灣同胞深刻認識到統一是大勢所趨、大義所在，堅持一個中國原則和「九二共識」，以和平方式實現統一對兩岸同胞和全民族最有利，「只要兩岸同胞商量着辦，家裏面的事都能得到很好的解決」。

宋濤指出，解決台灣問題是中國人自己的事，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都絕不可能得逞。去年，中方堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁，有效震懾外部勢力「以台制華」行徑。

他又提到，台灣新一輪地方選舉的結果表明，求和平、求穩定、求發展是台灣社會主流民意，「台獨」分裂勢力操弄「抗中保台」不得人心，「倚外謀獨」注定失敗。

宋濤稱，2023年將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程。

他表示，今年將繼續促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，並堅信只要兩岸同胞和衷共濟、同心同行，一定能夠完成祖國統一大業。