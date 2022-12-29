宋濤掌國台辦主任三大深意　外交經濟並進實踐和平統一承諾

12月28日國台辦網站更新「辦領導」欄位，揭曉外界猜測已久的新任國台辦主任，由原中聯部部長宋濤接手劉結一。二十大過後，中共涉台主官人事任命受到高度矚目，台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受《香港01》專訪，指宋濤出掌台辦，表示北京解決台灣問題依舊以穩住國際為要，同時體現習近平用人重視能力、具備處理複雜事務經驗，以及看重地緣關係等三層深意，這項任命說明習近平在實踐「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」的諾言。



國際求穩 聯絡友人鞏固一中

外界對於宋濤接掌國台辦感到意外，由於其未續任中共二十屆中央委員，且於今（2022）年6月轉任全國政協教科衛體委員會副主任，一般認為67歲的宋濤仕途已處於待退狀態。楊開煌的看法與此不同，他告訴《香港01》記者，宋濤出身於外事體系，因此大體方向並未出現根本性誤差，「解決台灣問題還是先把國際穩住是最重要的，但是穩住的方法跟過去所想的不一樣。」

楊開煌分析，在他看來，中共在外交體系的佈局首重與美國鬥爭，而台辦的佈局則希望聯絡世界上堅持一個中國原則的國家，而宋濤曾任對外聯絡部部長，做的都是友黨工作。故而其外交經驗放在聯絡更多的國際友人，得以強而有力的支持一個中國原則，包括中國推動國家統一的工作。最新一期（2022年第24期）《求是》雜誌刊發宋濤署名文章《加強同各國政黨和政治組織交流合作》，亦可作為楊開煌說法的佐證。

國台辦網站12月28日更新「辦領導」欄位，揭曉由宋濤出任國台辦主任。（國台辦網站截圖）

三層深意 外交經濟推進和統

北京打破官場用人慣例，將宋濤放到涉台事務主官的位置，楊開煌認為反映了習近平用人的三大特色，也是這項出人意料之外人事任命的三層深意。

1. 對於屆齡退休的幹部，只要其政績卓越、能力強、操守好、符合專長，都能破例回任。

楊開煌以主管香港事務的夏寶龍和駱惠寧為例，他們都是以待退之姿被委以重任，包括宋濤在內，都是習近平請他們再「出山」解決麻煩問題的指標官員。楊開煌強調，從宋濤的經歷可以看出，這是習近平要「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」的人事任命。

2. 看重處理複雜事務的經驗。

楊開煌在訪談中再度提及駱惠寧，當年他銜命赴山西處理官場「貪塌」（大面積貪腐）重災區，可見其處理複雜事務的能力和專力，受到習近平的看重。聚焦到宋濤身上，楊開煌列舉其外交經驗，一來「擺平」了與朝鮮、越南兩個社會主義國家的關係，任駐菲律賓大使時，還得到對華態度不友善的時任政府的認可，這些經歷都能展現宋濤在應對複雜事務的能力和經驗。

台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌認為，宋濤接掌國台辦主任，意味着習近平正在實踐「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」的諾言。（張鈞凱攝）

3. 重視地緣關係和經驗。

楊開煌解釋，中共在看待對港和對台有不同的思路，香港重視回歸之後安定、排除外力的問題，但在台灣問題上還重視地緣經驗。宋濤雖非福建人，但求學時期在福建，且其基層工作的經歷也都在福建；再加上宋濤2001年進入外交部之前，在福建任職期間與習近平是有重疊的。另一方面，從台辦現任的副主任來看，龍明彪曾任廈門思明區區委副書記，潘賢掌還是泉州人，而陳元豐又有經濟方面的長才，宋濤本身也擁有經濟學博士學位。楊開煌解讀，看得出來中共未來對台工作，將採行外交與經濟並進的方式，來達成和平統一目標。

由以上三點來總結，楊開煌認為，宋濤任命代表了習近平要實踐其諾言，「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」。當然，中共在外交鬥爭和軍事準備方面一個也不會少，但這些都是為了萬一和平統一已到真正絕望時所做的準備。

台辦提升高配格局 有待觀察

值得注意的是，2020年2月當時超過67周歲的夏寶龍，在香港反修例餘波盪漾之際，以全國政協主副主席兼副秘書長的身份，兼任國務院港澳辦主任一職。此項任命，使得原本是正部級機構的港澳辦，由於夏寶龍的到任，讓港澳辦領導層形成「一副國級＋三正部級」的高配格局。

宋濤曾任中共中央對外聯絡部部長，他在2022年第24期《求是》雜誌發表署名文章，強調「在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉疫、南海、人權、中美經貿摩擦等問題上，眾多外國政黨和政治組織紛紛仗義執言，形成認同支持我們黨立場的強大聲勢。」（中聯部網站）

於今，同樣已不具有中央委員身份，又從全國政協位置接手台辦的宋濤，兩岸輿論場熱議其是否可能依循「夏寶龍模式」，甚至在明（2023）年全國政協換屆時再獲任命為副主席，意味着台辦將可能被拉升至「副國級」？

楊開煌對此的看法是，從中共「以黨領政」的角度來看，宋濤不具有中央委員身份，表示台辦在黨內等於是「降級」了，這才是較為讓人意外之處。不過，當中共確定了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」的大政方針後，或許已將台灣問題放到與港澳問題同一等級，任用待退但仍重要的官員。

至於宋濤會否在接任台辦主任後，又再獲任命為全國政協副主席？楊開煌指出，不排除有這樣的可能性，雖然沒有中央委員身份，但可以用政界的地位補上去，此即「夏寶龍模式」的意義所在。

倘若宋濤提升為「副國級」，那麼台辦副主任會否相應提升至「正部級」？楊開煌個人判斷，以目前三位台辦副主任的資歷來看，要提拔上去是比較難的。但也有可能的做法是，將常務副主任升至正部級，而其他兩位副主任維持副部級，和港澳辦模式存在些許區隔。楊開煌坦言，台辦領導層未來的人事調動，「還是有待觀察」。