血氧儀價格飆升惹眾怒　魚躍醫療駁「發國難財」質疑：成本上漲

國家衛健委此前發布《新冠病毒診療方案（試行第九版）》中多次提到「血氧飽和度」。重症患者在感染一周後，可能會出現呼吸困難或低氧血症，甚至發展成急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也曾提到，要警惕老年人的「沉默性缺氧」，建議有條件的家庭購買血氧儀，檢測風險人群是否有重症風險。

為保障長者等新冠感染風險人群，北京社區日前表示向長者發放血氧儀；部分民眾亦開始囤購，導致血氧儀需求「一夜暴漲」。尤其指夾式血氧儀此前市場普遍價格在百元（人民幣，下同）以內，但近期卻漲至400元，生產企業魚躍醫療被民眾質疑「發國難財」。



據《澎湃新聞》報道，從12月中旬起，不斷有民眾爆料魚躍血氧儀漲價。目前內地網購平台魚躍血氧儀售價在200元至400元之間，相比最初的幾十元可謂「火箭般飆升」。且以淘寶魚躍官方店舖月銷量超30萬的指夾式血氧儀為例，三款血氧儀均顯示「預售7日內發貨」，售價均為299元。京東平台價格更高，單價為398元。

目前魚躍血氧儀在淘寶、京東等平台的價格。（網絡截圖）

有民眾在投資者互通平台質問魚躍醫療，「請問血氧儀漲價幾倍發國難財，能給公司新增多少利潤？」「疫情開放後，貴公司血氧儀售價火箭班上升，請問漲價初衷是什麼？作為領先企業，用這樣的行為做表率嗎？」

針對這些問題，魚躍醫療回應稱，「目前血氧儀產品沒有漲價，因成本上漲，取消了折扣優惠。」公司根據相關法律法規建立了合理完善的價格管控機制，保障疫情相關產品合法有序供應。產能供應方面，魚躍表示，隨著疫情的發展，為響應國家疫情防控號召，公司全力投入保產保供工作中，竭盡所能協調資源及時響應需求，為醫療機構及千家萬戶提供產品支持。

魚躍醫療的回應遭到網民抨擊稱，「真正原因是因為利潤上漲吧！」「乘機發國難財還找冠冕堂皇的理由。」亦有消費者表示，其他品牌的血氧儀價格並未大幅漲價，「魚躍漲了很多，真無恥。」

網民點睇▼



「99漲到299，什麼成本漲200元？」



「要是說因為加班生產給一線員工漲了20%的工資導致成本上漲，我還能理解一下。」



「發國難財的人，不會有好下場。」



「資本家割民眾韭菜的鐮刀從來就沒停過，資本家從來不把民眾的命當命看。」



「笑死，雙12購買，頭一天原價300多的，第二天原價變成400多。」

