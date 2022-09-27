新冠病毒特效藥大突破　發現能阻人類感染的HR2　所有變種都有效

一支跨國科學團隊研發出名為HR2胜肽（HR2 peptide）的分子，能與新冠病毒緊密結合，導致病毒失去感染人體細胞的能力，宛如給新冠「死亡擁抱」。



他們針對所有主要變種病毒進行測試，包括Delta、Omicron及其亞型變異株，實驗結果完全相同，「這種胜肽能夠強力抑制迄今所有主要新冠變異株」。

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研究團隊解釋，在胜肽上添加「殘基」（residues）後，就能延長胺基酸鏈，讓它更有效阻擋病毒，與胺基酸鏈較短的胜肽相比，效果甚至好上100倍。如此一來，HR2胜肽緊密包覆新冠病毒，以及病毒用來感染人體細胞的棘蛋白。此時，胺基酸鏈會干擾病毒通過細胞膜的活動，擾亂感染過程。

團隊成員來自哈佛、史丹福、赫爾辛基大學及多間知名學術機構，他們將論文發表在《美國國家科學院院刊》，並且寫道，「我們的研究結果表明，一個有着合適序列的簡單胜肽，能夠成為有效且划算的治療方式」。

隨着新冠病毒演化、累積大量突變，舊有抗體及疫苗可能無法辨識新的變種病毒，進而削弱甚至失去效力，因此各界普遍認為，HR2胜肽的誕生相當鼓舞人心。

不過，若要利用HR2研發出安全有效的抗病毒藥物及療法，還有很長一段路要走。是否能在人體上發揮作用，面對未來新變異株效果是否還能一樣優秀，都是有待研究的方向。團隊也指出，人們目前迫切需要研發出「不受突變影響」的替代性抗病毒藥物。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】