XBB或掀起新一輪感染高峰？內地專家引數據分析：峰值不會太高

內地疫情發展備受關注，有輿論甚至認為XBB.1和BQ.1毒株傳染力和免疫逃逸能力比BA.5.2或BF.7更強，或會在2023年掀起新一輪感染高峰，引起民眾恐慌。對此，上海市新發再現傳染病研究所所長徐建青教授用科學數據分析指出，XBB感染峰在中國可能並不高。



徐建青向官媒表示，民眾擔心的後續所謂一輪一輪的感染震蕩波峰，其出現時間和幅度主要受當前這一輪疫情情況影響，即這一輪峰值越高、症狀越嚴重，下一輪感染峰會拉的更遠一些、比例會低一些；如果第一輪感染的峰小，下一個峰會出現早一些、高一些。背後實際上就是疫苗接種與這一輪人群感染比例所共同構建的免疫屏障，在未來是否感染及易感人群的多少中將發揮主要作用。

他以世界衛生組織（WHO）公佈的美國和印度的新冠疫情近三年的峰值曲線舉例道，美國因為Alpha或Beta毒株感染峰較大，Delta感染峰出現較晚，且感染峰明顯低。而因為Delta峰低，所以Omicron的BA.2的峰出現早、且峰高，但其後的BA.5的峰就晚、出現峰低。而印度流行的Delta毒株感染峰很高，Omicron變異毒株的感染峰便相隔一年，出現得就很晚，且感染峰值很一般。

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徐又分析，XBB.1不會比Omicron BA.2造成更大震盪，因其是在BA.2的基礎上出現。同時，疫苗接種與本輪的BA.5.2或BF.7感染誘導的T細胞應答和抗體應答所形成的免疫屏障，極大地影響著後續的XBB.1的流行。他再以美國舉例，該國實際情況是，截至2022年12月25日至31日，XBB1.5和BQ.1或BQ.1.1感染比例雖然居高不下，但實際上並非全民再感染一遍，而是在一個小的人群中流行。

他進一步指出，中國這一輪感染症狀比較嚴重，經歷過這一輪感染的人群的免疫力不會低，同時建立了系統和黏膜的免疫應答、具備了T細胞免疫和不錯的中和抗體水平，未來在中國也不會有大規模的新冠流行，以後新冠在中國人群中或相當於一般呼吸道的病毒，即和流感相似、甚至還要輕。

目前，上海已經發現了XBB.1.5和BQ1或BQ1.1，徐援引新加坡疫情發展的趨勢總結認為，XBB.1.5在中國機會不多，其後代有機會掀起點小波瀾，但峰值不會很高，會是一個小感染峰。總體而言，中國還會有1至2輪不小的感染峰，水平估計是第一輪峰的四分之一到五分之一左右。