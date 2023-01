新冠「大魔王」XBB.1.5危害有多大　專家們給出一致看法

已成為美國主流毒株的XBB.1.5突然在內地刷屏。作為一個被稱之為「大魔王」的毒株,XBB.1.5被一些人描述的格外可怕,認為其會主攻心腦血管和消化系統,引發嚴重腹瀉,結果導致止瀉藥蒙脱石散在全國多地藥房被搶購至脱銷。

但其實,全球醫學專家一致認為,XBB.1.5的致病性並沒有增加。感染XBB.1.5亞型毒株的症狀包括腹瀉、呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞和發燒等,其病症表現,和目前正在中國流行的奧密克戎族毒株並無太大差別。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示,在病毒對人體各器官的侵入性上,奧密克戎不同亞種之間幾乎沒有差別,主要以上呼吸道為主要的複製場所,對少部分免疫力較差的人群,可能引發下呼吸道炎症,比如肺部感染。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示,XBB、BQ.1、BQ.1.1致病性和之前的毒株(目前在我國流行的BA.5.2和BF.7)都差不多,只是其免疫逃逸能力增加了。

來自XBB.1.5大本營美國的研究也發現,目前XBB.1.5導致的重症率與其他毒株幾乎沒有區別。在過去兩周裏,美國每天因新冠感染住院的平均人數上升了4%,然而,在XBB.1.5佔主導的地區,住院率並不比地區高。

紐約威爾康奈爾醫學院微生物和免疫學教授John Moore表示,目前沒有跡象表明,XBB.1.5毒株會引發更嚴重的病情。

新加坡衛生部去年10月14日發表的官方聲明稱,沒有證據表明 XBB 亞變體比以前變體導致更嚴重的疾病。過去兩周新加坡本地數據顯示,與BA.5病例相比,XBB 病例的住院風險估計降低了 30%,過去一個月沒有觀察到 COVID-19 死亡人數(因為XBB)增加。

全球醫學專家的第二個一致結論是,XBB.1.5更容易與人體細胞結合,因此具備更高的「免疫逃逸」能力。也就是說,此前接種疫苗和群體感染形成的免疫屏障,對XBB.1.5可能無效,從而增加了二次感染的風險。

世衛組織新冠病毒進化技術諮詢小組2022年10月24日針對XBB等新出現變體舉行了研討會,會議討論了來自新加坡和印度的臨牀嚴重性和二次感染風險的一些早期證據,並得出共識:有早期證據表明,與其他奧密克戎變異株相比,XBB二次感染風險更高。

香港大學李嘉誠醫學院臨牀醫學院微生物學系袁國勇團隊12月6日發表在《柳葉刀》上的論文指出,先前的一項研究使用假病毒中和了科興疫苗接種者個體的血清,發現XBB是「最具免疫逃避性的亞系」。

北京大學生物醫學研究員曹雲龍指出,當感染BF.7之後,對BA.5和BF.7的中和抗體水平較高,短時間內不會再重複感染同一毒株。但是,與BA.5.2和BF.7相比,XBB、BQ.1.1等新毒株的免疫逃逸能力更強,即是感染了BF.7,康復後產生的抗體對XBB等最新突變株的中和能力也較低。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲指出,群體免疫對於預防BQ.1和XBB新突變株感染的作用較弱,新突變株會逃逸之前疫苗接種和自然感染所建立的免疫屏障,儘管感染新冠後短時間內不會感染,但不可否認的是,新毒株流行或將縮短二次感染「安全窗口」。

輝瑞新冠疫苗 : Medical Staff prepares a vial of the Pfizer/BioNTech Comirnaty vaccine against Covid-19 at a vaccination center on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. (Getty)