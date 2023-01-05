輝瑞Paxlovid炒至1.6萬元　假印度仿製藥流通　華大基因CEO痛批

內媒報道指，輝瑞新冠口服藥Paxlovid在內地一藥難求，被炒至1.6萬元（人民幣，下同）一盒。

不少民眾轉而尋求來自印度、老撾等地的仿製版Paxlovid。但疑似有假印度仿製藥在內地流通，華大基因的行政總裁尹燁更表示，經藥物成分檢測，「有印度仿製藥用治療流感的藥物，偷換了抑制新冠病毒的藥物」。



內媒《南方+》5日報道指，多位代購提供的原版Paxlovid的報價為1萬元以上，其中最高價達1.6萬元。原版Paxlovid的市場銷售指導價為2300元，即漲價了近6倍。

在內地，市面上流通的除了原版Paxlovid以外，還有部分來自印度、柬埔寨、老撾等地的各類仿製藥。其中，最為暢銷的則為綠色包裝的Primovir以及藍色包裝的Paxista，均為印度生產，也為大眾所簡稱為「綠盒」與「藍盒」版本。

華大基因的行政總裁尹燁近日發文稱，有印度仿製藥用治療流感的藥物，偷換了抑制新冠病毒的藥物。（微博）

Paxlovid是由利托那韋（Ritonavir）和奈瑪特韋（Nirmatrelvir）組成的複合藥。華大基因的行政總裁尹燁近日發文稱，有印度仿製藥用治療流感的藥物，偷換了抑制新冠病毒的藥物。文章顯示，華大質譜團隊對一款Paxlovid仿製藥做了一次檢測，發現當中缺少了抑制新冠病毒在人體內增殖的奈瑪特韋（Nirmatrelvir），經驗證後發現該成分實際為Oseltamivir（奧司他韋，一種抗流感藥物）。

尹燁發布的照片顯示，其團隊檢測的是一款「綠盒」。文章稱，雖然有報道指該抗流感藥物成分也有一定作用，「但在當前的情況下，這就是謀財害命」。

報道指，有代購表示，「國內的綠盒有比較多的假貨，現在被曝光出來了」。

作為處方藥的Paxlovid已出現在內地多家互聯網醫院平台，京東健康、醫聯的未來醫生、方舟健客、美團買藥等平台均有銷售，不同平台的購買審核標準不同。其中，未來醫生的審核相對嚴格，優先三危人員：65歲以上的老年人，有基礎疾病的人，以及未接種過疫苗的患者，且需提供各類證明。