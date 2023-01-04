通關‧直擊｜福田口岸排燈已亮　羅湖商業城十室九空猶如死城？

香港與內地最快下周日（8日）通關，消息指，通關首階段會先開放港鐵落馬洲支線落馬洲站，以及文錦渡口岸；設配額制，傾向每日5萬個以下，以先到先得方式取籌。

廣深港高鐵初期不會恢復營運，羅湖口岸也因深圳方面工程未完成，押後重開，港府最快今日（4日）交代詳情。連同港珠澳大橋及深圳灣口岸，即會有4個陸路口岸可供市民往返內地。

1月2日晚，《香港01》記者走訪福田口岸，只見口岸大門仍然緊閉，但2樓有亮燈，有工作人員正在辦公，但1樓大廳往香港方向仍被圍板包圍。



疫情．最新｜消息：落馬洲、文錦渡、深圳灣每日共5萬個通關配額

1月3日港鐵試營運

通關在即，此前央視引述港鐵過境鐵路總管張志強說法稱，香港至內地間高鐵將自明年1月3日起試運行。

記者向深圳北站工作人員查詢時，對方表示，1月3日高鐵試營運僅是空車在跑，具體高鐵香港段開通時間還未收到官方通知，「需要再等等」。

實政圓桌立法會議員田北辰則引述消息指，高鐵會分三階段重開，首階段只涉及短途列車，即深圳北、廣州南等六個車站；次階段會涉及長沙、潮汕等；最後才是北京、上海等車站。

通關內地｜田北辰引消息：高鐵分三階段通車 首階段只去深圳廣州

除了通關消息備受關注，與香港僅一河之隔的深圳又是否熱鬧如舊？記者走訪多個疫情爆發前人流量「爆燈」地方。曾有「中國電子第一街」之稱的華強北非常冷清，以往迫滿人的電子城，如今顧客的數量寥寥無幾。

羅湖商業城毗鄰深圳站及深圳地鐵羅湖站，商業城樓下是羅湖汽車站，曾是不少港人到深圳後的必經之路。惟深港兩地封關後，商場人流大減，不少店舖為了開源節流只能將營業時間縮短，或直接暫停營業；有店舖更不敵疫情倒閉，商業城內有多個「吉舖」招租。

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記者昨日到羅湖商業城走了一圈，發現商業城幾乎無人，只有數間店舖仍然營業，商場攤位展銷檔口全部蓋上防塵布，肯德基、重慶小面等食店亦未有開門營業，整個商場猶如死城。

至於距離羅湖商業城僅2個地鐵站的東門老街，未知是否接近居民區，老街的人流量尚可，沿街店舖、大型商場，寶華樓、西華宮等商廈亦如常營業。