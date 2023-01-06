春運7日開始　預計客流總量約21億　官員：近年來挑戰最大的一次

農曆新年將至，內地春運預計1月7日開始，持續40日到2月15日。交通運輸部預估，客流量大約20億9500萬人次，較去年同期增長99.5%，恢復到疫情前2019年約70%。



交通運輸部副部長徐成光指出，與往年相比，今年人流高峰與疫情高峰疊加，是近年不確定性最多、情況最複雜、困難挑戰最大的一次。



徐成光提到，隨著新冠感染「乙類乙管」放寬措施落實，釋放疫情三年來人民累積的回鄉過年、探親訪友、旅遊觀光等出行需求。

徐成光指出，目前相關工作已準備就緒，預計探親流約占春運客流的55%，務工流約占24%，旅遊和商旅出行約占10%，而不少高校已在春運開始前放假，佔比相對較小。

自駕車、城際拼車、定制客運等出行比例將進一步提高，高速公路小客車日均流量約為2620萬輛，較去年同期增長3.6%。

徐成光指出，節前客流以大城市向周邊城市及主要勞務輸出省遷移為主，強度有所提升；返程客流則預計將相對錯開，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前後將出現兩個返程高峰。

由於春運期間疫情高峰未過，徐成光指出，各類醫療防疫物資、節日生活物資和今冬明春的能源、糧食等重點物資運輸需求均會有較大增長。

徐成光坦言，由於中小城市、農村地區物流配送基礎相對薄弱，加上一線從業人員離崗回鄉及可能出現的大面積感染，上崗人員不足，局部地區可能出現末端配送不暢問題，統籌好春運客運服務和交通物流保通保暢面臨較大壓力。

徐成光表示，春運期間人員流動密集，貨運物流活動頻繁，人流物流高效流動和各地陸續到來的疫情高峰交織疊加，交通運輸一線從業人員大面積感染風險激增，保證客運服務不中斷、貨運物流不斷鏈也面臨較大壓力。

此外，受疫情影響，交通運輸行業從2020年以來長時間處於低負荷運行狀態，載運工具長期停運或低位運行，從業人員技能出現生疏，加上歲末年初歷來是安全事故高發期，春運期間低溫、寒潮、雨雪、冰凍等惡劣天氣易發多發，給安全生產管理都帶來較大挑戰。