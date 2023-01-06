邊個可坐？黑龍江火車站「高層次人才候車區」惹議　網民批：特權

近日，網傳黑龍江省齊齊哈爾火車站出現「高層次人才候車區」，約30個座位被玻璃圍起來，座椅為沙發材質，與普通候車區的座椅有所不同，引發網民熱議，質疑誰才是「高層次人才」，更批評這是職業歧視。



1月4日，當地人才辦工作人員回應稱，設置該候車區是為招攬人才，高層次人才可以憑有關部門發的「人才卡」候車，希望可以給地方引來更多的人才。工作人員更稱，候車室的座椅有1,000到2,000個，「高層次人才候車區」座椅約20個，「不影響其他乘客候車」。



內媒報道指，該「高層次人才候車區」位於齊齊哈爾南站2樓，緊鄰商務座候車區，入口指示牌寫著「高層次人才候車區」。

站方強調，該區和母嬰候車區一樣是單獨設定的，不影響其他旅客候車。工作人員表示，「高層次人才」不是車站自行定義，而是須憑有關部門發的「人才卡」到高層次人才區候車，該人才卡由政府相關部門認定。

1月4日，齊齊哈爾市人才辦服務科工作人員指出，他們也注意到網絡上對車站展示牌的關注，此舉其實是落實人才服務的相關政策。

據了解，按齊齊哈爾市高層次人才分類目錄，高層次人才分別是最高的A類（頂尖人才）、B類（傑出人才）、C類（領軍人才）、D類（高端人才）、E類（高級人才）。

「高層次人才候車區」供省內企事業單位B類以上人才候車。該人員指，B類人才屬於在國內某領域處於領先地位的人員，能為當地經濟和社會發展作出重要貢獻。

該工作人員介紹，「高層次人才」分類認定工作在全國各省市都有，旨在吸引和留住人才。一些經濟基礎更強的省市，往往能給人才提供更優厚的經濟和物質條件，齊齊哈爾市在這方面不佔優勢，因此他們希望能用更好的政策和感情吸引人才。

不過亦有網民批評政府將人才分等，設置專門候車區的這種做法並無法有效留住人才。

網民點睇：

就是給官僚和關係戶準備的，拿人才當擋箭牌。

笑死，你看這麼寫被罵了吧，改成貴賓區就一點事沒了。

花錢享受服務有什麼問題？

同票同價不同等待遇？人要分三六九等？

