前工信部長肖亞慶受賄遭降至主任科員　為何只被「斷崖式」降級？

撰文：林芷瑩
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中央紀委國家監委網站周一（19日）公布，工業和信息化部前黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，被開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。
與過往被通報違紀違法的官員不同，肖亞慶只是被「斷崖式」降級處理。通報稱，肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，但為何只是降級、退休？

《紅星新聞》報道，對肖亞慶的處理，固然有從寬的考量，卻不能說是「輕輕放下」。

根據《中國共產黨黨內監督條例》，黨內監督必須把紀律挺在前面，運用監督執紀「四種形態」，經常開展批評和自我批評、約談函詢，讓「紅紅臉、出出汗」成為常態；黨紀輕處分、組織調整成為違紀處理的大多數；黨紀重處分、重大職務調整的成為少數；嚴重違紀涉嫌違法立案審查的成為極少數。

根據結果，對肖亞慶的處理應該是按照第三種形態，即「黨紀重處分、重大職務調整的成為少數」處理。

肖亞慶行政降級為一級主任科員，是按照相關規定執行。2019年中辦印發的《公務員職務與職級並行規定》列明，公務員職級實行能上能下，具有下列情形之一，應當按照規定降低職級：（一）不能勝任職位職責要求；（二）年度考核被確定為不稱職等次；（三）受到降職處理或者撤職處分；（四）法律法規和黨內法規規定的其他情形。

肖亞慶犯錯，但未嚴重到要被開除公職，則按照相關規定降低職級。之所以從正部級直降為正科級，無非是體現懲戒的嚴肅性。客觀而言，這種「斷崖式」降級在給出路的同時，無疑具有極強的震懾作用，有助於「以儆效尤」。

對於肖亞慶而言，「斷崖式」降級確實是一種從寬。畢竟，根據相關通報表述，肖亞慶的問題仍然嚴重，儘管第一次通報表述為「涉嫌違紀違法」，但在通報處理結果時，仍表述為「嚴重違紀違法」，稱其「背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款」。

不過，鑑於他「能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得」，出於「懲前毖後，治病救人」的考量，才做出降級、退休的從寬處理。

事實上，黨的十九大以來已有多人被處以「斷崖式」降級。 2018年底，甘肅省人大常委會前黨組副書記、副主任李建華，河南省人大常委會前黨組副書記、副主任王鐵分別被處以政務撤職處分，降為副處級非領導職務，辦理退休手續；2019年，證監會前主席劉士餘被處以政務撤職處分，降為一級調研員。

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