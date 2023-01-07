內地春運航班量料日均過萬　惟國際航班量暫無明顯增長

持續數年的疫情衝擊民航業，然而據飛常准民航看板數據預計，自去年12月7日「新十條」出爐，內地客運航班量穩步提升，國內航線目前單日客運航班量漲至8000班次以上，預計今年春運（1月7日至2月15日）期間，國內日均客運航班量達1萬班次以上。不過，國際航班量暫無明顯增長。



據預計，春運首日，國內客運航班量或超9000班次，恢復至2019年同期七成以上水平。綜合歷史數據顯示，國內客運航班量返鄉高峰期在春節假期前五天（臘月廿五至廿九）、返程高峰期在正月初六（1月27日）和正月十六（2月6日）前後。

然而國際方面，短期航班量暫無明顯增長。自1月1日至5日，國際航線實際執行客運航班量超1000班次，與2022年同期比較增長66%。當前國際航線單日客運航班量在200班次以上。飛常準國際機票分析師王毅預測，歐盟、美國、加拿大、日本、韓國、澳大利亞等地區皆在近期調整對從中國出發旅客的疫情防控要求，對國際航班的恢復持謹慎樂觀態度。目前國內各大航司都在積極申請國際航線復飛，國際航班量預計要等到3月底換季時才有大幅增長。

另一方面，1月1日至5日，飛常準機票出票量環比上一周增長超35%。截至6日，春節前的國內機票價格已漲至900元以上（不含稅）。訂單數據顯示，春運期間以家庭出遊為主。而目前搜索量最高的目的城市為深圳、成都、廣州、昆明、三亞。搜索量最高的航線是北京到三亞。據預計，出票量隨著農曆新年的臨近會繼續增長，在節前一周的機票預訂高峰期，機票價格會同步上漲。