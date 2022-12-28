春運｜國務院：各地探索彈性休假及錯峰休假政策　緩解出行壓力

12月27日，國務院聯防聯控機制印發《2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案》（以下簡稱《方案》）。

方案指出，2023年綜合運輸春運從1月7日開始，至2月15日結束，共40天。各地要科學精準執行疫情防控優化措施及「乙類乙管」各項措施。方案同時提到，各地可探索實行彈性休假、錯峰休假政策，以降低公眾集中出行壓力。



春運又有「地表最大規模人口遷徙」之稱。（新華社）

《方案》提到，要保障人民群眾錯峰有序出行，優化公眾出行政策環境。不再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，不再實施乘客測溫。不得隨意暫停或限制客運服務，不得隨意限制車輛、船舶正常通行。各地可結合本地疫情高峰期研判情況，依法採取適當的臨時性限制人員流動措施，引導公眾盡量避免在疫情高峰出行。

《方案》要求，要保障探親人員錯峰有序回家過年和返崗。各地要通過多種方式，暢通信息諮詢渠道，方便探親人員及時查詢了解有關防控信息，提前安排行程。各地可探索實行彈性休假、錯峰休假政策，降低公眾集中出行壓力。教育部門要指導中小學、幼兒園進一步優化疫情防控措施，對學生及同住人有外地行程的，不影響學生正常上學。

2023年春運火車票開始發售。12月24日，旅客在上海虹橋火車站售票處辦理火車票業務。（新華社）

《方案》一併指出，各地要提前發布春節期間文化旅遊消費政策，嚴格落實優化後的文化旅遊行業疫情防控措施。加強數據監測，及時共享遊客規模、運力等信息，統籌做好運遊銜接和運力調配。針對大範圍疫情感染、惡劣天氣、安全事故、突發事件等，制定完善滯留遊客處置應急預案，及時有序做好滯留遊客疏運工作。

《方案》同時強調，各地要統籌考慮春節假期特點、防控措施優化、人員大量流動、出行結構調整、社會公眾預期和出行心理變化等新形勢，準確把握春運探親流、務工流、旅遊流、學生流等呈現的新特點，動態研判不同群體、不同時段、不同區域的客流發展趨勢，深入分析、科學謀劃，強化引導、分類應對、精準施策，積極幫扶老幼病殘孕等群體，提供票務協助、候車引導、行李搬運、健康諮詢等溫馨服務。