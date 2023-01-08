剛果金中國公民遭老鄉綁架勒索身中16槍　遇害前曾付60萬美元贖金

1月5日，中國駐剛果民主共和國大使館通報，一名中國公民遭綁架勒索後遇害。

《新京報》報道，受害人鄭某在當地經營礦產生意，其中兩名綁匪是其老鄉；鄭某曾支付60萬美元贖金，但他被尋回時當場證實遇害。驗屍報告顯示，鄭某身中16槍。



中國駐剛果民主共和國大使館通報稱，去年12月29日，一名中國公民在剛果民主共和國（簡稱「剛果（金）」）科盧韋齊失蹤，後發現系遭綁架勒索，不幸遇害。目前，案件主犯已被警方拘捕，該案正進一步調查處理之中。

報道引述案件調查人員平安（化名）稱，受害人鄭某在當地經營礦產生意，疑犯王某旭、王某輝為鄭某老鄉，另一人陳某丹也參與綁架。

受害人鄭某在當地做礦產生意。（影片截圖）

平安介紹，去年12月29日，王某旭、王某輝邀請鄭某一同吃飯商量事情；待鄭某抵埗後，潛伏在屋內的陳某丹控制鄭某的人身自由，王某旭、王某輝則開車將鄭某運到礦區，並威脅恐嚇後者交出贖金，鄭某被迫無奈打電話通知公司財務取出30萬美金，然後又向其他單位借貸30萬美金。為了製造不在場證據，取走贖金的王某輝更故意找鄭某的好友一同吃飯。

平安表示，「因為一天都找不到人了，家屬還有公司領導意識到出問題了」。去年12月31日上午10時許，調查人員推算鄭某的情況比較危急，於是發動當地華人幫忙尋人，直至晚上10時許，他們才在礦區先後找到鄭某的遺體和車輛。

平安又稱，鄭某遇害時，雙手被人用膠帶和電線綑綁，身中數槍。驗屍報告顯示，鄭某身上共有16個彈孔。目前，該案正在進一步處理中。