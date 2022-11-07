加拿大移民家庭人倫慘劇　台裔女分屍烹煮妹妹　患精神病免負刑責

台媒中央社報道，加拿大兩年前發生一宗台裔移民家庭人倫慘劇，一對孿生姊妹中的姐姐殺死妹妹後將其分屍。加拿大卑詩省級法院3日（上周四）判決39歲的姐姐因患精神病而無須負刑事責任。



受害者陳芃韻。（卑詩整合兇案調查組（IHIT））

報道指，2020年3月10日，卑詩省消防員接獲報案後趕到卑詩省大溫哥華地區的高貴林市（City of Coquitlam）的明尼赫達區域公園（Minnekhada Regional Park），發現兩個正在烹煮的大鍋，孿生姊妹中的姐姐陳芃君（Pen Jung Tracy Chen，音譯）就站在燃火處旁觀。

消防員當時質問陳芃君在做什麼？她回應稱：「處理掉我不想要的東西。我需要擺脫它。」消防員發現鍋內裝的是人體屍塊，其後證實死者是妹妹陳芃韻（Pen Yun Ivy Chen，音譯）。

法庭文件顯示，這對孿生姊妹住在一間公寓內，樓下鄰居說常聽到樓上有爭吵聲。妹妹遇害當天，鄰居也聽到大聲爭吵，還有人哭泣。

陳芃君將妹妹刺死後分屍，還嘗試溶解屍體，失敗後則將屍塊放進兩口大鍋，帶到公園烹煮。警方在陳芃君的公寓內發現電鋸、短斧和強酸溶劑等物品。

兇手患精神分裂症

陳芃君的律師稱，陳芃君接受精神科醫生檢查後，證實患有精神分裂症，正處於深度抑鬱之中，無法分辨是非。

陳芃君曾對警方表示，她每天服用8種藥物，但被捕時已經有48小時未服藥。

檢方律師則稱，案發時陳芃君覺得她妹妹的身體被某種力量控制，已捲入一場加拿大政府的陰謀當中，如果不先殺了這個「假孿生妹妹」，她自己就被會殺掉，屍體會被拿去做實驗。

在精神科專家鑑定後，控、辯雙方律師均認為基於陳芃君有精神障礙，不應追究其刑事責任，並獲法官同意。陳芃君已住進精神病院接受治療。