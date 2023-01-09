「三九」各地持續偏暖　中東部地區周中將有大範圍雨雪天氣

今日（9日），全國正式進入「三九」寒冷節氣，但各地的天氣情況卻有偏暖格局。中央氣象台預計本周中期開始，將有強冷空氣到來，到時中東部地區將會迎來大範圍雨雪天氣，改變最近整體氣溫偏高的情況。



昨日（8日）起，全國大部地區氣溫持續偏暖，尤其是東北地區和江南一帶，不少地方將出現同期罕見溫暖。比如長沙，昨日最高氣溫已達20℃以上，仿佛初春提前到來。

不過，中央氣象台預計，11日至15日將有一股強冷空氣從新疆自西向東影響國內大部地區。大部地區將先後出現雨雪和大風降溫天氣，改變近期各地整體氣溫偏高的狀況。且降溫過後，各地氣溫都會轉低，可以重新體驗到「三九」的寒冷。

1月7日，遊客在寧夏銀川市賀蘭山岩畫景區觀賞冰瀑景觀。（新華社）

降水方面，昨日全國大部地區降水稀少，降雪主要集中在新疆北部、內蒙古東北部一帶，部分地區出現小到中雪。預計今明兩天，大部地區降水依然較少，持續性強降雪依然集中在新疆北部等地。華南地區的降雨也逐漸增多，廣東中北部一帶或有大雨。

具體來看，今日，新疆北部和西部山區、西藏西部等地部分地區有小到中雪。新疆北疆北部、西藏西部局地有大到暴雪。江南中南部、華南大部、台灣島等地部分地區有小到中雨，其中，廣東東北部和西南部沿海、海南島北部等地局地有大雨。

明日，新疆北部和西部山區等地部分地區有小到中雪，其中，北疆北部局地有大到暴雪。四川盆地、華南大部、台灣島等地部分地區有小到中雨，其中，廣西東南部沿海、廣東西南部局地有大雨。

1月1日，西藏崗布錯結冰的湖面。（新華社）

從1月11日起，隨著暖濕氣流加強和強冷空氣影響，全國雨雪天氣將明顯增多。預計11日至12日，新疆大部有小到中雪，沿天山一帶有大到暴雪。上述地區需提前關注相關信息，提前做好生產生活方面的應對準備工作。