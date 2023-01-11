中國前首富李河君被遼寧警方帶走　身家曾達1600億　一度超馬雲

據內媒《界面新聞》10日報道，清潔能源企業漢能控股集團（下稱漢能）創始人李河君在去年12月下旬被遼寧錦州市公安局帶走。有漢能前工作人員透露，李河君被帶走是協助調查，事件可能與錦州銀行有關。

現年55歲的李河君曾於2015年初以1600億元（人民幣，下同）身家，成功在《2015胡潤全球富豪榜》之中超過馬雲、王健林成為胡潤百富榜第12位中國「首富」 。



綜合內媒《界面新聞》及財新網報道指，漢能系的崩盤始於2019年。當年4月，向來支持漢能的錦州銀行初露危機，漢能資金鍊旋即斷裂。

錦州銀行2015年披露的招股說明書顯示，該銀行與漢能的資金關係規模總計為94.61億元，分為與漢能掛鉤的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品三種。並承認其中附有信貸風險敞口淨額27.7億元。

曾以1600億元身家成為中國首富

資料顯示，李河君1967年8月出生於廣東省河源市。1989年，他向自己大學老師借款5萬元創立漢能集團。李河君2009年高調進入薄膜光伏行業之後，並在2013年2月實現控股港上市的鉑陽太陽能，後更名為漢能薄膜發電集團（下稱漢能薄膜）。

2014年11月「滬港通」開通之後，漢能薄膜成為漲幅最大的標的之一。同時漢能薄膜股價從1.8港元/股一路飆漲，到2015年3月5日最高點已經衝至9.07港元/股，此後其股價在7港元/股左右波動。伴隨股價畸漲，2015年2月，李河君以1600億元身價，入選《2015胡潤全球富豪榜》中的中國首富。

內媒《界面新聞》10日報道，清潔能源企業漢能控股集團（下稱漢能）創始人李河君在去年12月下旬被遼寧錦州市公安局帶走。（《界面新聞》）

2015年，漢能薄膜因涉嫌市場操縱一案被香港證監會查處，該公司股價重挫近47%，市值瞬間蒸發1440億港元，李河君也因此從「首富」寶座上跌落。當年7月，港交所應香港證監會指令，停止漢能薄膜發電股份買賣。漢能薄膜最終在2019年6月退市。

據內媒《財新周刊》曾報道指，李河君與各地政府合作建設生產基地，採用「三三制」原則，由地方政府、銀行和漢能各出三分之一。然而漢能在各地建設的生產基地絕大多數都沒有下文，地方政府、銀行的資金打了水漂，這些與地方政府、銀行的巨量資金糾紛。

2019年起陷欠薪風波

自2019年5月以來，漢能被曝拖欠員工工資、公積金及社保費用，陷入欠薪風波。據北京人社局公布，當年5-10月，漢能移動能源、漢能太陽能光伏科技有限公司等六家漢能系企業共欠付2608名員工薪資，合計約1.7億元，加付賠償金合計約2.3億元。

李河君當年在接受《財經》採訪時說：「從2015年被停牌之後，銀行斷了公司的貸款來源，我只能通過私人朋友去借錢。這800億元的投資大多用在了技術研發上面。我們向各地產業園大量賣設備，但沒想到帳款回收太難。」他表示，公司累計有600多億元的應收賬款收不回來。

此外，財新網報道指，由漢能重組而成的石農控股集團有限公司，也在2022年12月下旬停止運營。