深圳公開徵求意見：生一孩亦享補貼　生第三孩累計補貼1.9萬元

內地生育率問題備受關注，在深圳，市衛生健康委近日就生育一孩亦有補貼，生育第三孩累計補貼1.9萬元（人民幣．下同）徵求意見。



市衛健委公開徵求《深圳市育兒補貼管理辦法》意見，指綜合考慮深圳市居民人均消費性支出、嬰幼兒養育成本等因素，按照遞進式差異化的補貼思路，初步擬定深圳市育兒補貼標準。

按照初步擬定的標準，生育第一個子女且辦理入戶登記的，擬發放一次性生育補貼3000元，另外每年發放1500元育兒補貼，三年累計發放補貼7500元，平均每年可領取2500元；生育第二個子女且辦理入戶登記的，擬發放一次性生育補貼5000元，另外每年發放2000元育兒補貼，三年累計發放補貼11000元，平均每年可領取3667元。

而生育第三個子女且辦理入戶登記的，擬發放一次性生育補貼10000元，另外每年發放3000元育兒補貼，三年累計發放補貼19000元，平均每年可領取6333元。上述補貼截至該子女滿3周歲之日止發。超過三個子女的，按照第三個子女計發。

當局提到，在各種因素的綜合影響下，深圳市生育率近幾年呈明顯下滑趨勢，老齡化程度不斷加深，人口形勢不容樂觀，需盡快出台配套積極生育支持措施，有效釋放生育潛能，減緩人口老齡化進程，增強社會整體活力。適時建立育兒補貼制度，按照遞進式差異化發放育兒補貼，能夠有效提振市民生育子女特別是生育二孩、三孩的意願，進一步釋放市民生育潛能，減緩人口老齡化進程，延長人口紅利窗口期，讓人口紅利長期成為深圳市經濟增長的強大助推器。