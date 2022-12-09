官方鼓勵生育樣板？22歲大三生未畢業結婚生子　網民狠批不負責任

結婚生子本該是喜慶的事。但是，中國一名大學生近兩天在社交媒體上曬出自己完成結婚生子，一家三口幸福的視頻時，引來的不是祝賀，而是網民罵聲一片。原來，這名大學生沒有領畢業證書，就先領了婚證；大學還沒畢業，孩子就先呱呱落地。



這名2000年出生的閆同學來自安徽蒙城。他星期一（12月5日）在社交媒體曬出一家三口幸福日常視頻。視頻在兩天內點擊率已超過570萬次，還登上微博熱搜榜，引起網民高度關注。



閆同學接受極目新聞訪問時稱，他與2001年出生的妻子是高中同學。兩人在2018年（高二）時就在一起。雙方父母都是自由戀愛，沒有反對他們在一起。他們在高考中取得了優異的成績，雙雙考上大學。

兩人的校園戀情在2021年5月修成正果，孩子在同年10月（大三第一學期）出世，目前已一歲多。

閆同學（右）稱，他與2001年出生的妻子（左）是高中同學。兩人在2018年（高二）時就在一起。（微博）

閆同學解釋，兩人是在大學期間正常請假完成結婚生子，閆同學目前讀大四，妻子因為生孩子調理身體休學一年，還在上大二。他表明，結婚生子「未影響」自己和妻子的學業，他正在準備公務員考試，畢業後打算找一份安穩的工作。

閆同學稱養育孩子「無壓力」 遭網民狠批

談及初為人父的壓力，閆同學指自己「壓力也不是很大，車貸不用愁，房貸也不用愁。」 他說，孩子由奶奶照顧，他們只要專心完成學業就夠了。對於他們早早就結婚生子，身邊的老師和同學都是祝福，也並沒有覺得他們與其他同學有什麼差異。

根據兩人結婚生子的時間線，不少網友斷定兩人應該是「奉子成婚」。對於男方為「先上車後補票」負責任，網民毫無異議。但是，閆同學與妻子的經歷，卻引起了很多網友的爭論。

讓一些網民感到憤憤不平的是，閆同學自稱養育孩子對生活「沒有影響」，「沒有壓力」。網民認為，這是因為雙方父母在代替他和他的妻子負重前行，不僅要繼續供兩個大學生上學，還要照顧和負擔一個幼兒的生活費，為原可指望安享晚年的父母增添壓力。

為應對人口老化、生育率低迷，內地開放三孩政策。（視覺中國）

網民D戴娜N狠批：「你自己還要父母養，就敢不負責任的造出個小生命來，到頭來還不是給父母帶，讓父母花錢受罪。」

網民Cisik_Aili也說，「老婆休學生孩子，生完孩子老媽帶，學費爸媽出，奶粉錢爸媽付，哈哈哈真是對生活沒有任何影響，美美躺平，下輩子我也想當個男的。」

網民「木辛瞳」則認為，應該沒有什麼年輕人會羨慕閆同學。「很多人都在想這個女生為啥這麼早結婚？是不是因為奉子成婚？感覺會很吃虧的樣子，不過大家都很淡定了，尊重他人命運，只能祝福他們幸福了。」

網民：行為對孩子不負責

除了批評這對年輕夫婦啃老，有網友斥責閆同學和妻子本末倒置不務正業，並指他們的行為不僅對自己的人生不負責任，更對生下的孩子不負責。

網民「愛上蘇州今吳語」說，暫且不說女生是否達到法定結婚年齡，「光是這不帶孩子、不參與孩子成長陪伴一條，就足夠讓人噴成篩子了」。

在微博上自稱是心理諮詢師、婚姻感情修復專家的曉生分析，在籍學生覺得生兒育女不是什麼大事，因為這是他們想象中的世界。他警惕，未來變化很大，「當下沒有這些承擔力，就不要覺得自己還可以」。

閆同學自稱養育孩子對生活「沒有影響」，「沒有壓力」，引發內地網民抨擊。（中新社）

他說，無論如何，對新生命負責都是我們該有的信念。「哪怕你對自己不負責，也不要再去輕易創造一個新生命，讓大家一起受苦……」

閆同學星期二（6日）在社交平台回應一些網民的輿論時堅稱，大學結婚生子「是允許的」，並表示到了年齡領證無可厚非，只要調整好心態也不會影響雙方學習，希望大家對待感情都有一個「正確的價值觀」。

除了對閆同學和妻子的指指點點，更多網民是質疑媒體配合官方「催生」的基調，從在籍大學生的個案下手，鼓勵年輕人早日結婚生子。網民紛紛告誡女學生，還是先把書讀好，千萬不要模仿。

廣東省生殖醫院自三孩政策發布後，接到關於三孩生育需求患者的數量逐月增加，惟目前未見井噴現象。（南方+）

網民「哦噶哩共」感嘆，「現在催都催到大學生身上了，宣傳這，丟給父母養還理所應當了，女孩子正上大學呢大好年華生孩子？」

網民「往事如鹽」認為，這類新聞要是放在以前肯定是不會發的，也不允許。「現在不一樣了，人口老齡化日趨嚴重，生育率下跌，二胎三胎都在極力鼓勵，早婚早育那就是愛國。」

網絡對於閆同學的評論折射了中國當今生育率下降、人口結構老齡化問題，以及當局近年來加大力度鼓勵生育的種種奇招。

中國人口老化問題日益嚴重，照料老人亦成為一大社會問題。（視覺中國）

據路透社報道，有一對新婚夫婦近日在微博上貼文，指接到當地政府的電話，詢問她是否懷孕。電話另一端的人員告訴她，當地政府「要求新婚女子在一年之內懷孕，而他們的目標是每一季打一通電話。」

儘管貼文在上載後數小時內被撤下，但貼文出街期間，引出不少網民留言自稱曾接過類似電話。

中國13省人口自然負增長 多省首次轉負

中國近年來一再放寬生育限制，但出生人口數量和出生率卻持續下滑。中國國家統計局今年11月公佈的《中國統計年鑒2022》顯示，去年中國總計出生人口為1062萬人，創下近年新低，48萬人的淨增人口更創下1962年以來新低，總人口已經快達到負增長的警戒線。

2021年有13個省份人口自然增長率為負，分別是黑龍江、遼寧、吉林、四川、重慶、內蒙古、湖南、江蘇、天津、上海、湖北、河北、山西。其中，至少有六個省是近幾十年來增長率首次轉負。

中國13省人口自然負增長，《中國統計年鑒2022》顯示，多省首次轉負。（視覺中國）

有分析認為，在經濟下行，失業人口增加的情況下，難以承受養育子女的家庭更多，預料出生率將繼續下降。

冠病（新冠肺炎）疫情也是導致中國的結婚率和生育率近年來下降的一個因素。中國國家衛生健康委員會今年8月在中共中央機關刊物《求是》文章中首次明確提出中國總人口增速「十四五」期間（2021至2025年）將進入負增長階段，令中國生育率問題再次敲響警鐘。這是中國官方首次宣佈總人口將負增長。

二十大報告提出「建立生育支持政策體系」

中國生育率問題持續嚴峻，中共總書記習近平今年10月作二十大報告時強調，中國要優化人口發展戰略，「建立生育支持政策體系」，降低生育、養育、教育成本。

據中國經營報報道，基於中國人口結構發展出現的新變化，有專家認為，中共二十大報告關於人口戰略的表述與十九大有明顯區別。在十九大報告，「實施健康中國戰略」部分提到「促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，加強人口發展戰略研究」，「積極應對人口老齡化」。

為應對人口問題，中國官方也加緊推進鼓勵生育政策。（新華社）

中國官方也加緊推進鼓勵生育政策。官方今年8月公佈國家衛健委、國家發展改革委等17個部門印發的指導意見，力圖通過財政、稅收、保險、教育、住房、就業等積極生育支持措施，加快建立積極生育支持政策體系。

自2021年以來，中國多個地區已開始推出育兒補貼制度。浙江、雲南、長沙、湖南、吉林、黑龍江等地公開了向當地家庭發放育兒補貼，以鼓勵更多生育。

天津市也宣佈，女方產假延長至158天，男方享受陪產假15天。杭州從2023年將實施輔助生育計劃。凡在特定醫院接受「試管嬰兒」治療的參保人員可獲得最高3000元（約600新元）報銷。

中日韓共同面臨少子老齡化問題

生育率問題是包括日本、韓國等亞洲國家過去數十年面臨的棘手問題，至今仍沒有任何可行的解決方案。

韓國《中央日報》報道，韓國統計廳11月發佈的最新數據稱，韓國第三季度總和生育率低至0.79，比去年同期減少0.03，再次刷新同季度的歷史最低值。報道稱，韓國原本已經處於世界最低水平的出生率正進一步下降。

韓國生育率率創新低。（視覺中國）

《日本經濟新聞》12月初也報道，日本厚生勞動省10月發佈的人口動態統計數據顯示，截至今年5月，過去一年出生人數為79.8561萬人，在可追溯範圍內首次跌破80萬人，連續第二年創歷史新低。

這些亞洲國家應對生育率問題的經驗表明，單靠金錢補貼並不能有效提高國家的生育率，但官方也不能不作為。中國人口老齡化問題來勢洶洶，新一屆領導班子在帶領國家走出疫情，提振經濟之際，也不得不想方設法緩解「未富先老」的重壓。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

