高鐵票價｜1.15起恢復服務：往福田二等$76、到廣州南$240元起

港府今晚（11日）宣布，高鐵西九龍口岸及高鐵香港段將由周日（15日）起恢復服務。港鐵高鐵購票網站公布廣深港高鐵今年1月的最新車費，往最近香港的福田站，最便宜的二等車廂成人車票票價為76元（港幣，下同）、小童為38元；往廣州南票價相對較為高昂，二等車廂車票車費為240元，商務車廂成人車票為眾多站點之冠，達到505元。至於剛宣布新增的廣州東、東莞南和東莞站暫未未見車票車費。



廣深港高鐵各車站。（旅發局圖片）

▼廣深港高鐵香港段西九龍站往各站票價▼



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政府公布初期會恢復往來香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務；中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

港鐵高鐵購票網站已上載廣深港高鐵香港西九龍站前往六個車站的最新車票車費，成人票價中，由西九龍站至福田二等車廂票價最低，單程76元；到最遠的廣州南站單程240元。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼



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香港西九龍站至福田票價

最多人選擇的二等車廂成人收費為76元（人民幣68元），小童收費則為38元（人民幣34元）。至於商務車廂的成人收費為228元（人民幣204元），而小童收費則為114元（人民幣102元）。

香港西九龍站至深圳北票價

二等車廂成人收費為84元（人民幣75元），小童收費則為42元（人民幣38元）。至於商務車廂的成人收費為253元（人民幣226元），而小童收費則為126元（人民幣113元）。

香港西九龍站至光明城票價

二等車廂成人收費為106元（人民幣95元），小童收費則為54元（人民幣48元）。至於商務車廂的成人收費為318元（人民幣284元），而小童收費則為159元（人民幣142元）。

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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香港西九龍站至虎門票價

二等車廂成人收費為199元（人民幣178元），小童收費則為100元（人民幣89元）。至於商務車廂的成人收費為417元（人民幣373元），而小童收費則為311元（人民幣278元）。

香港西九龍站至慶盛票價

二等車廂成人收費為207元（人民幣185元），小童收費則為104元（人民幣93元）。商務車廂的成人收費為435元（人民幣389元），而小童收費則為299元（人民幣267元）。

香港西九龍站至廣州南票價

二等車廂成人收費為240元（人民幣215元），小童收費則為121元（人民幣108元）。商務車廂的成人收費為眾多站點之冠，達到505元（人民幣452元），而小童收費則為361元（人民幣323元）。