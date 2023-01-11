高鐵增往廣州東站、1.15復運毋須預約、需持48小時內核酸陰性證明

港府今晚（11日）宣布，高鐵西九龍口岸及高鐵香港段將由下周日（15日）起恢復服務。高鐵復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。此外，口岸將不設預約要求，但一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。



港鐵將於明天(12日)介紹高鐵香港段重新投入服務的詳情，西九龍站明天不會對外開放。至於票務安排，港鐵稱會盡早公佈。



▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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初期恢復往來西九龍站至廣州兩車站 增停東莞南和東莞

港府表示，經與廣東省及深圳市政府協調，在中國國家鐵路集團有限公司、中國鐵路廣州局集團及香港鐵路有限公司全力配合，並獲得中央批准後，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段將由1月15日起恢復服務。

政府發言人說，高鐵復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務；中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

只需購票而毋須預約往內地名額

此外，高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即上午6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票便可透過該口岸來往兩地。

防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

▼1月9日 林世雄視察高鐵站▼



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港鐵與國鐵1月8日起安排列車試運

發言人指出，特區政府一直與內地相關部門及鐵路營運單位緊密溝通和協調，確保車站、列車、有關配套及人手安排準備穩妥。港鐵與國鐵集團和廣鐵集團在1月8日起安排列車試運，讓兩地車長及工作人員熟習有關的程序及跨境路況，並測試系統運作。紀律部隊今早亦於高鐵西九龍口岸進行演練，確保通關初期口岸運作暢順。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼



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九巴W2線同日恢復服務 循環佐敦西九龍站來往藍田

另外，九巴表示，為配合高鐵香港西九龍站重開，同日恢復往返西九龍站的W2線（佐敦西九龍站——藍田（循環線））服務並調整走線，循環來往九龍灣商貿區、觀塘及藍田一帶，令高鐵香港西九龍站出發的乘客能享受更直接前往觀塘的服務，新走線亦同時便利九龍灣商貿區及觀塘一帶乘客往返高鐵香港西九龍站，全程收費5.9元。

由將軍澳、安達、安泰、油塘等地出發的乘客，可以先乘指定九巴路線，於啟德隧道轉車站優惠轉乘W2線，往返高鐵香港西九龍站。

九巴稱已加強W3線（上水來回 佐敦西九龍站）服務，擴展服務時間至周一至周五日間大部分時間服務，方便北區、大埔、沙田及大角咀等地的乘客特快直達高鐵香港西九龍站；或於粉嶺公路轉車站或青沙公路轉車站，以「補差價」方式轉乘W3線，前往高鐵香港西九龍站，優惠額高達13.3元。