高鐵訂票｜12306網註冊教學一文看清　Gmail、Hotmail無法收驗證

造價達864億元的廣深港高鐵香港段將在1月15日恢復營運，並會新增三個短途站，包括東莞南、東莞站及廣洲東站。港鐵今（12日）表示，高鐵車票已全面電子化，今午12時可在12306網、手機應用程式或指定旅行社購票，原來港鐵的高鐵網站將無法再買票，西九龍站今日下午2時起會開放賣飛。



新安排下，港人坐高鐵北上，若想網上購票，則必須使用內地「中國鐵路12306網站」。不過，記者實測數次，無法使用Google轄下Gmail及Microsoft的Hotmail收到驗證電郵，其中一次Gmail在等候10分鐘後在垃圾郵箱找到驗證電郵，但連結卻無法使用。不過，轉用內地163網易電郵則不消幾秒即可收到。《香港01》整合資料，一文看清註冊方法。



▼2018年9月23日 高鐵香港段通車▼



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1、12306網站：



網址：https://www.12306.cn/index/index.html

2、註冊及啟動賬戶三歩曲



第一歩：點擊右上方註冊，塡寫個人資料

小貼士：1)必須以簡體字輸入姓名。建議使用翻譯網頁，輸入繁體字成簡體字。

2)如使用第一代回鄕證，請輸入英文字母加頭8位數字的證件號碼。

3)如使用第一代台灣居民來往大陸通行證，請輸入證件號碼的頭8位數字。

4)如使用第二代回鄕證或第二代台灣居民來往大陸通行證，只須輸入整組證件號碼。

5)如欲使用電郵地址註冊，可不用填寫手機號碼，否則會被設置為使用手機號碼啟動賬戶。請注意，只有非一卡多號的內地手機號碼才能接收到啟動賬戶資訊。

第二步：完成註册

完成註冊後會有提示信息，實名驗證會於24小時內進行。另外，系統會發送一個賬戶啟動郵件至你登記的電郵地址。透過電郵啟動帳戶後仍需待實名核驗通過，方可進行購票。

小貼士：

（一）查看實名驗證結果

你可於賬戶內查看實名核驗結果，只需登入12306賬戶，於【我的12306】點擊【查看個人信息】即可。

（二）電郵地址問題

如逾時還未收到啓動郵件，請注意以下情況：

查驗啟動電郵是否在垃圾文件夾。記者實測數次分別以Gmail電郵及Microsoft的Hotmail電郵收到驗證電郵，但久久未能收到12306驗證電郵，其中一次Gmail在註冊後約10分鐘後在垃圾郵箱找到驗證電郵，但按下電郵中的連結，頁面卻指系統繁忙，未能完成驗證。記者遂轉用內地網易公司推出的163網易電郵，數秒內已接獲驗證電郵。

第三步：啟動賬戶

點擊啟動電郵内的連結，成功登入12306網站的購票頁面，便代表你的賬戶已被啟動。

▼1月9日 林世雄視察高鐵站▼



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第四步：購買車票



登入賬號後，進入購票頁面，選擇購單程或往返票、出發地、目的地、出發日、返程日（如需回程）、票種（選「普通」），然後點擊至下一頁，選擇所需班次再點擊「預訂」，選擇付款方式，以繼續完成購票程序。成功購票人士獲編配一個訂單號碼，以及發放手機短訊以確認。

每個賬號除了可購買註用人自己的車票外，如要幫其他乘客買票，就要在賬號中添加聯繫人，新增該乘客的姓名和證件資料。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼

