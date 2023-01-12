內地旅客抵韓確診逃跑被捕　向警方供稱「為買精神藥物，未潛逃」

1月3日，一名中國旅客在韓國仁川機場核酸檢測呈陽性，被送往隔離酒店時卻途中逃跑，4日被韓國警方逮捕。11日被捕的中國籍旅客A某接受警方調查時稱，自己是因為日常服用的驚恐障礙治療藥物被妻子帶走，所以才擅自離開隔離點，強調自己並無潛逃之意，A某逃亡後跟妻子在酒店住了兩日，也幫自己買了一件毛衣。



《韓聯社》指出，涉事中國遊客A某，現年 41 歲，從 2018 年至 2019 年往返韓中兩國 5 次，在首爾江南的一整形外科接受整容手術，此次以脫髮治療和購物為目的訪韓。

A 某3日飛抵仁川國際機場第一航站樓，因入境後的新冠核酸檢測結果呈陽性需要進行隔離，妻子落地檢結果呈陰性不須隔離。他當晚10時4分許乘坐大巴抵達位於仁川市中區永宗島的隔離酒店，後在等待入住時潛逃。

他步行至距離酒店300公尺處的大型超市後，乘坐計程車前往首爾中區提前預訂好的一家酒店，並與妻子一同入住兩天。4日A某被韓國警方已以現行犯身份被通緝。5日中午，韓國警方逮捕躲在酒店房間裡的 A 某，在 A 某堅持要有律師在場的情況下，11日接受韓國警方調查。

A 某向韓國警方供稱，自己由於驚恐障礙治療藥物被妻子帶走，離開隔離點是為了去取藥，並無潛逃之意。A 某表示，自己曾嘗試在一家藥店購買抗抑鬱藥，但因沒有處方未能買到，接著又去別處買了一件毛衣。

韓國警方表示，考慮到 A 某的妻子沒有事先幫助丈夫潛逃或在潛逃過程中取得聯絡，不會對其進行調查。A 某目前已被移交至出入境管理所。

報道指，若 A 某被判有罪，將被處以一年以下有期徒刑或1000萬韓圓（約合港幣62,715元）以下的罰金，也可能被驅逐出境並禁止在一定期限內入境韓國。