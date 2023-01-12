台前公所職員受賄包庇業者　豬骨混充人骨假造六千具「死人骨骸」

台灣新北市一名區公所前課員早年辦理無主墳遷葬案時，竟包庇業者以豬骨混充人骨，假造6104具「死人骨骸」而申請工程款，藉此收賄55萬元（新台幣．下同，約14萬港元）。疑犯於一、二審均被重判有期徒刑12年，全案再上訴，最高法院周四（12日）駁回上訴定讞。



判決指，2011年間，新北市政府地政局辦理「新北市八里區臺北港特定區區段徵收開發案」，發現開發區域範圍內存在大量無主墳墓，遂暫停施工並轉由當地八里區公所民政課辦理「新北市臺北港特定區區段徵收開發案範圍內有（無）主墳墓遷葬勞務採購案」，由時任八里區公所課員連龍得負責招標。

當時得標的公司的林姓負責人竟要求工人在市面上買入豬骨，曬乾後再混合人骨烘烤，以詐領遷葬補助。他們還拍照錄影，偽造施工紀錄，因而浮報骨骸數量，最後由連男驗收放水通過。連男又藉此多次向業者索賄，前後收取55萬元。業者也因此申請6104具「假死人骨骸」，詐騙遷葬補助1628萬餘元（約417.4萬港元）。

最後，業者自行向檢調單位自首，檢調於三芝、八里等地的納骨塔，分別搜出84座骨灰罐與297座骨灰罐，另扣下6110座骨灰袋，並對連男、業者等多人提起公訴。法院一、二審時，均將連男重判有期徒刑12年、褫奪公權5年，另業者分別獲判緩刑與3年不等。連男不服上訴，最高法院周四駁回上訴定讞。