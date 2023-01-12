《紐時》：中國放寬防控掀兩派對立　「清零派」稱反對者「躺匪」

據《紐約時報》中文網周四（12日）報道，中國放棄清零政策後，民間對防疫政策急轉彎以及隨之而來的大規模感染意見分歧，出現對立的兩派，一方是「清零派」的民族主義意見領袖及保守派學者等，另一方是「放開」或「解封」派，兩派撕裂及謾罵，引發官方都要出手控制。



報道指，「清零派」包括網上的民族主義意見領袖、保守派學者，以及一些發表攻擊性言論的「噴子」，他們當中，有人將清零視為在醫療服務不均衡下，為挽救生命而必須採取的政策，也有人認為是衡量中國優越政治模式的一個標準，如同官方論述。部份人還將目前的疫情和節節上升的死亡人數歸咎於反對封控的抗議者，稱反清零者是「躺匪」，該詞由「躺平」演化而來。

此前，民族主義者司馬南等網紅就曾以非常刻薄的詞來詆毀部分政府專家，如曾反對過度封控的張文宏。報道稱，他們顯然對防疫政策轉變感到失望，部份人更暗示批評官方取消清零政策讓國內和西方的惡意批評者有了主動權，甚至削弱其在忠實支持者心中的地位。

至於另一方「放開」或「解封」派則視解除封控為一種解脫，他們當中許多與去年11月底抗議清零政策的大學生、農民工、居民和小企業主有關。

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上周，微博迅速關閉或暫停了1000多個對專家和學者人身攻擊的帳號，包括著名民族主義者孔慶東。報道稱，若中國政府過於粗暴地壓制意見分歧，可能會進一步令許多曾一直支持「清零」的人疏遠政府。但如果讓爭論升級，則有可能會令政府想傳遞的訊息變得模糊，播下更多不確定性的種子。

早前，國家主席習近平在新年致辭中表示，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常。但他強調希望中國人保持一致，「心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎」。

雖然兩派劍拔弩張，但報道指出，雙方在一個問題上是有共同看法的，即官方不提供感染和死亡人數的可靠數據，正在損害其威信。