英媒談中國防疫政策大轉彎和清零退場：最大錯誤是沒準備就開放

美國總統拜登（Joe Biden）1月4日表示對中國的新冠疫情狀況表示擔憂，世界衛生組織同日稱中國在新冠的統計數未能反映真實情況，令人擔憂。英媒《衛報》社論指出，中國官方提供的疫情數據有限且有誤導性，1月2日通報76宗死亡卻僅有2宗是在內地，其餘都在香港。同時，有民眾指出，親友不敵新冠死亡，死亡證明卻寫上別的死因。



《衛報》批評，中國防疫政策的問題並不開始追求動態清零也不是選擇放開，而是在沒有警告和準備的情況下突然政策大轉彎，且春節將至，大量的農民工將返回醫療條件相對落後的農村，或將面臨更糟的情況。



《衛報》文章先引述早前一份「國家衛健委的21日電話會議紀錄」，該資料顯示，累計12月1日至20日，全國估算累計感染人數約2.5億，人群累計感染率達到近18%。《衛報》指出，感染率仍在上升。網傳衛健委內部會議紀錄：估單日增3千萬感染，12月累計2億人染疫

12月7日內地發布新十條放寬防疫封控，圖為北京發熱門診排隊情況：

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《衛報》指出，北京防疫政策大轉彎，或許是因當局憂心經濟影響、民眾對清零政策的不滿，以及嚴格防疫下難阻止確診數飆升。但文中指出，中國最大的錯誤並非清零政策，也非後來的防寬防疫政策，而是在沒有預警、無緩衝期，且顯然沒有準備情況下，突然改變防疫政策。

《衛報》指出，讓民眾感到是，北京當局魯莽地解封，更顯示過去嚴格封控措施顯得毫無意義。評論提到，對許多年輕一輩的人來說，這是他們第一次真正經歷艱難辛苦的時期。

2018春運期間，市民在南京火車站買票，外媒憂心中國疫情恐再次爆發。（資料圖／視覺中國）

對於，北京抗議其他國家對入境中國旅客實施篩檢，《衛報》認為不合理，因為中國仍堅持入境中國的旅客需出示核酸檢測陰性證明，更拒絕提供境內疫情現況的完整正確資訊。文章認為，篩檢入境旅客和飛機廢水在識別、監控潛在危險新變異株上有其必要。。

不過針對許多已經放棄防疫措施、也不關心來自美國的XBB.1.5變異株國家來說，《衛報》認為，堅持所有乘客出示核酸檢測陰性證明似乎更像是一種作秀。文中認為，更有效的應對方式是歐洲提出的提供免費疫苗，但這個方法已遭北京當局拒絕。

《衛報》文末也提醒，疫情爆發以來反亞裔仇恨、暴力犯罪攀升，政治人物不能進一步助長偏見，否則將危及東亞、東南亞血統或背景人士，也將波及已因政府措施而正在受苦的中國公民。