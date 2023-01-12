核酸檢測公司核子基因旗下多家子公司申請註銷　部份列經營異常

曾在2022年急速擴張、覆蓋中國絕大多數省市的核酸檢測公司核子基因科技有限公司，目前旗下多家全資子公司已申請註銷，還有部分公司被當地監管部門列入經營異常名單。



據《人民日報》旗下《健康時報》星期四（1月12日）報導，核子基因子公司大連核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司近日新增一則註銷備案信息，註銷原因為決議解散，公告期為1月5日至2月19日。

除大連的核酸公司以外，中國國家企業信用信息公示系統也顯示，青島核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司和泉州核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司均在近期發布了註銷備案信息。

此前，西寧和長春的核子華曦醫學檢驗實驗室公司也因通過登記的住所或經營場所無法聯繫，被當地市場監督管理局列入經營異常名錄。同時，這兩地的公司也均在成立不足一月內申請註銷。

就近期註銷多家公司的原因，核子基因第二大股東、張核子妻子巴穎被中國媒體聞及時僅說，「這個問題我不太清楚」，便掛斷了電話。

據不完全統計，核子基因2022年以來繼開設16家核酸檢測機構，其中大部分集中在2022年下半年。截至去年11月底，核子基因已成立37家從事核酸檢測業務的公司。

資料顯示，核子基因成立於2012年4月，總部設於深圳，因去年11月底因甘肅蘭州通報「核酸檢測錯誤」引起中國網民關注。《健康時報》去年11月29日也曾發表評論文章批評核酸亂象，形容其「已到非重典不能止亂之時」。

中國去年12月起大幅放寬防疫措施、不再要求大規模核酸檢測後，相關需求急劇減少，多地許多核酸檢測亭關閉，相關從業人員也有所減少。

（本文獲《聯合早報》授權轉載）