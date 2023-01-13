核酸產業全退場？檢測亭一個5萬到賤價拋售　直擊廣州閒置核酸屋

去年5月內地多地設有核酸檢測點、更大規模採購核酸檢測亭（又稱核酸檢測屋，核酸小屋），隨著新冠病毒今年（2022）被納入乙類乙管，核酸檢測亭從一亭難求最高可以賣到5萬元（人民幣，下同）到現在賣家稱「給錢就賣」。《香港01》記者在廣州路邊也曾看到閒置的核酸檢測亭，塗裝的十分鮮艷卻無人問津。



《每日經濟新聞》調查指出，線上二手交易平台，部分第三方核酸檢測機構、個人等開始甩賣使用不久和全新的核酸檢測亭，多位賣家稱「給錢就賣」。

《香港01》記者日前到廣州，發現核酸檢測亭限制於路旁，以前的核酸檢測點也以空無一人。現時，在內地做核酸須到醫院做，採提前預約制度，有部分醫院也可以不預約就去檢測，通常當日內就會有檢測結果。

半年多前，核酸檢測亭曾「一亭難求」。東吳證券2022年5月的研究報告顯示，如果按照每3000人一個核酸檢測亭計算，全國一、二線城市共計需要 16.8 萬個採樣點。平均價格 2.825萬元計算，全國光是大城市核酸採樣亭購置費用就要 47.5 億元。

報道指出，新的核酸亭還來不及出廠，已經投放的核酸檢測亭就要面對廢棄或回收改造的命運。目前，二手物品交易APP「閒魚」上，一堆的核酸檢測亭、流動檢測車正在排著隊等待出售，核酸檢測亭的賣家既有個人，也有造亭廠家，還有大量自建或自購檢測亭的第三方核酸檢測機構。

江蘇蘇州將核酸亭變為發熱診療站，保證民眾就近就醫需求。（蘇州日報）

核酸檢測亭被甩賣 商人：現在這些東西就是破銅爛鐵

曾打算參與核酸檢測亭生意的劉羽表示，這些東西現在就是一堆破銅爛鐵。劉羽常年經營體外診斷試劑，她後來短暫思考後放棄，「就算防疫政策不調整，從經濟利益角度來看，核酸檢測亭也會消失。如果不具備規模化效益和供應鏈整合能力，核酸檢測亭其實很難賺錢。」

劉羽指出，核酸檢測高峰時期，帶負壓的核酸檢測亭批發價可以賣到一個5 萬元 ，批發價最便宜的也要兩三萬元。但許多曾高調入局的上市公司，也已經悄悄告別核酸亭產業。有上市公司表示，這個業務去年沒進行幾個月就停掉了，「因為我們收得早，很多做這個的都虧了，我們還沒虧」。

5月31日，上海，核酸檢測亭裏，職員消毒雙手。（Ng Han Guan／美聯社）

閒魚賣家于子非出售核酸亭中，最新的一個只用了七天。亭子放上閒魚時價格1,2500 元；1月6日，價格降到8000元。于子非在商品簡介寫上，「價格私聊，給錢就賣。」

于子非指出，這批核酸亭配備了空調、消毒機、對講機等，「當時每個進價 1.5 萬元，如今折價了約一半，還少有人問津。」

不過，更多二手回收或全新的核酸檢測亭，還在廠家的庫房裡 。張立（化名）經營的工廠原本主要生產集裝箱房、普通門崗、移動廁所。2022年5月「大城市建立步行 15 分鐘核酸採樣圈」政策公佈後，張立的工廠全力投入到核酸檢測亭的生產中。這些核酸檢測亭主要銷往四川、重慶等地，以及一些旅遊景區。

據了解，在核酸檢測亭大量鋪設期間，第三方醫學檢測機構也是其中的主力軍。現在，檢測機構也開始著急脫手。《每日經濟新聞》記者梳理發現，上市公司宣布「進軍」核酸採樣亭或業務集中爆發多在2022年5月，即打造步行「15分鐘核酸採樣圈」政策出台前後。

核酸檢測公司申請註銷 重慶核酸企業裁員爆衝突

此外，曾在2022年急速擴張、覆蓋中國絕大多數省市的核酸檢測公司核子基因科技有限公司，目前旗下多家全資子公司已申請註銷，還有部分公司被當地監管部門列入經營異常名單。

深圳核子基因總部，創始人張核子接受節目訪談的片段在電視上循環播放。（南方周末記者）

據《健康時報》星期四（1月12日）報導，核子基因子公司大連核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司近日新增一則註銷備案信息，註銷原因為決議解散，公告期為1月5日至2月19日。

除大連的核酸公司以外，中國國家企業信用信息公示系統也顯示，青島核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司和泉州核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司均在近期發布了註銷備案信息。

此外生產快測包、核酸檢測試劑等抗疫物資的公司也陷入困境。1月7日網傳重慶大渡口中元匯吉藥廠不經員工協商，直接裁員一萬多人，且拖欠工人的工資，近2萬工人上街遊行抗議，廠內的產品、機器被砸，有廠方相關負責人被打，當地警方調派大批警力到場，雙方爆發激烈衝突。重慶核酸企業網傳突裁員兼拖欠工資 工人砸廠與防暴警察激烈衝突

示威工人向警察投擲雜物，警察節節敗退（點圖放大）：

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據網傳消息及多段影片顯示，示威工人向警察投擲膠椅、膠箱等雜物，警察節節敗退。其中一段影片更顯示，全副武裝並持有盾牌的防暴警察也不敵示威工人，一直後退。



根據中元匯吉官網介紹，該公司是一家從事體外診斷試劑及儀器研發、生產的企業。中元匯吉現設有超過10萬平米的生產廠房，擁有試劑和儀器19條生產線。目前年產能可達試劑30億人份，儀器35000台。中元匯吉的產品中，包括病毒核酸檢測試劑盒、全自動核酸提取儀等。