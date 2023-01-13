中疾控指暫無XBB.1.5的本土病例　外交部：敦促美方公開病毒資料

針對目前Omicron變異株的最新流行情況，中國疾控中心病毒病所研究員陳操13日指出，到目前為止，中國暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。



1月13日，外交部發言人汪文斌指出，據美國疾控中心發布資料，當前新變異株XBB.1.5正在美國迅速蔓延，已引發超過40.5%的感染病例。美方應當及時、公開、透明地同世衛組織和國際社會分享有關疫情資訊和病毒資料，積極回應國際社會關切，共同應對。



針對美國務院發言人稱，美國要求來自中國的旅客在出發前接受檢測，汪文斌出席外交部記者會時回應稱，疫情發生以來，中方始終本著依法、及時、公開、透明的原則，同國際社會分享有關資訊和資料，持續同世衛組織、全球流感共用資料庫分享中國新冠病毒感染病例的基因序列，為各國疫苗和藥物研發作出積極貢獻。

汪文斌表示，世衛組織（WHO）和全球流感共用資料庫近來均表示，中方提供的病毒基因資料同其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列一致，沒有發現新變種或顯著突變。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，根據新冠病毒變異株監測資料顯示，2022年12月1日至2023年1月12日，本土僅監測到1例XBB感染病例。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操。（01直播截圖）

輸入病例而言，採樣日期2022年12月1日至2023年1 月12日，已監測到33例XBB及其亞分支輸入病例，來自20個國家和地區。因此，從輸入病例的監測情況看，中國面臨XBB及其亞分支援續輸入的風險，出現本土關聯病例風險較大，但目前XBB在國內尚未形成大範圍流行。

汪文斌指出，世衛組織歐洲辦事處主任克盧格稱同意歐洲疾控中心的觀點，中國目前流行的毒株是歐洲和其他地方已流行過的毒株，不會對疫情產生重大影響，呼籲旅行措施應是科學、適度、非歧視性的。