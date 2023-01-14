官方公布近一個月死亡數據：新冠相關死亡病例5萬9938例

1月14日，國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝首次公布自12月7日「新十條」發布後，與新冠病毒死亡感染有關的病例。焦雅輝指出，2022年12月8日至2023年1月12日，全國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59,938例。



12月7日，國務院聯防聯控機制發布防疫「新十條」措施後，內地的防疫政策急「轉軚」，各地亦大刀闊斧展開了放寬進程。

焦雅輝指出，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例54435例，死亡病例平均年齡80.3歲，65歲及以上約佔90.1%，其中80歲及以上約佔56.5%。

死亡病例中90%以上合併有基礎疾病，主要合併疾病為心血管疾病、晚期腫瘤、腦血管疾病、呼吸系統疾病、代謝性疾病及腎功能不全等。

國家衛健委也解釋為何直至今日才公布。衛健委指出，國家醫療機構將2022年12月8日至12月29日期間的新冠病毒感染相關死亡病例進行了統一的收集、匯總和上報。由於資料的信息量比較大，「為了更加科學客觀實事求是的反映我國新冠病毒感染導致的死亡情況，本著對人民群眾負責的態度，我們組織專家對死亡病例進行了系統的分析，因此耗時比較長。」

內地官方對「新冠死亡」定義

國務院聯防聯控機制記者會上，北京大學第一醫院感染科主任王貴強指出，衛健委最近通知明確，由新冠病毒導致的肺炎，呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡，其他基礎疾病，如心梗導致的死亡不歸為新冠致死。

世界衛生組織早前表示要督促中國政府拿出可靠的疫情數據。(美聯社)

全國發熱門診診療量在去年12月23日達到高峰

焦雅輝又介紹道，目前，二級以上醫療機構一共開設發熱門診1.64萬個，基層醫療衛生機構開設發熱門診或者發熱診室4.31萬個。去年12月23日，全國發熱門診的診療量達到高峰，為286.7萬人次，之後持續下降，到今年1月12日回落到47.7萬人次，較峰值時數量減少83.3%。

目前各省自治區直轄市和新疆生產建設兵團發熱門診和診室的就診人數均呈現達峰以後整體下降趨勢，農村地區也呈現下降趨勢，城鄉趨勢趨同。發熱門診新冠陽性感染者的檢出比例也持續下降，峰值是12月20日33.9%的檢出率，到1月12日下降到10.8%，反映發熱門診高峰已經過去。

焦雅輝表示，急診的情況總體呈現了達峰以後持續下降趨勢。全國急診診療人次在2023年1月2日達峰152.6萬人次，之後持續下降，1月12日下降到109.2萬人次，較峰值時下降28.4%。急診當中新冠陽性感染者的檢出率由12月22日的峰值8.8%，之後穩步下降到1月12日的2.9%。這一數據顯示全國急診高峰已經過去。

另就門診情況，整體呈現出正常診療正在逐步恢復態勢。 1月12日全國普通門診診療總人次913.5萬人次，基本恢復到疫情前的水平。門診患者中新冠陽性感染者佔比，12月19日峰值是5.7%，之後持續下降，1月12日佔比0.9%。普通門診日診療量持續增加，目前正常診療正在逐步恢復當中。