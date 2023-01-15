新冠口服藥莫納皮拉韋首批上海進口通關　料春節前後大量分批到貨

1月13日，首批共15.5噸的新冠口服藥莫納皮拉韋（莫諾拉韋，Molnupiravir），從國藥控股股份有限公司（下稱國藥控股）位於上海外高橋保稅區的倉庫發出，經海關驗放後辦結進口通關手續出區。

國藥控股透露，預計春節前後，莫納皮拉韋可大量分批次到貨，惠及更多的新冠病毒感染患者。



國藥控股總裁劉勇稱，隨着莫納皮拉韋膠囊的上市銷售，患者的用藥選擇將進一步增加，有利於滿足多樣化醫療需求。針對春節期間供需和物流特點等，國藥控股已製定進口、倉儲及全國發運預案。

目前，國藥控股正全力做好基層特別是農村地區的醫藥物資保障工作，預置物流配送資源，盡最大努力滿足各地基層醫療衛生機構、人民群眾用藥需求。

莫納皮拉韋（莫諾拉韋，Molnupiravir）膠囊。（微信公眾號＠國藥控股）

2022年9月，國藥集團獲得莫納皮拉韋在中國境內的經銷權和獨家進口權。

2022年12月29日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，附條件批准美國默沙東藥廠（Merck & Co.，或稱默克公司）的新冠病毒治療藥物莫納皮拉韋膠囊進口註冊。

1月6日，國家衛健委發布《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》，其中抗病毒治療內容中，除了輝瑞Paxlovid（帕克斯洛維德，內地稱奈瑪特韋片、利托那韋片）、單克隆抗體、靜注COVID-19人免疫球蛋白和康復者恢復期血漿外，最新方案新增了莫納皮拉韋膠囊。

莫納皮拉韋是全球首款獲批的口服抗新冠病毒藥物。默沙東全球高級副總裁、默沙東中國總裁田安娜介紹，目前莫納皮拉韋在日本市場份額已超90%，澳洲、韓國等也超70%。據悉，莫納皮拉韋膠囊首發報價1500元/瓶（人民幣，下同），40粒/瓶。