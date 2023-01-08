輝瑞Paxlovid因報價過高未能納入中國醫保　另兩種新冠藥談判成功

從2022年2月輝瑞Paxlovid（奈瑪特韋片/利托那韋片）在內地獲批上市後，至2022年末新冠在內地的大規模爆發，Paxlovid一直受到全民關注，甚至一度在市面脫銷，還有印度造的仿製藥在黑市流竄。

據《觀察者網》報道，早前內地網購平台一盒Paxlovid價格為2300元（人民幣，下同），後下調至1890元/盒。隨著1月6日醫保談判進入第二日，有業內消息稱，Paxlovid將於醫保談判後將價格下調至700元/盒。

但據中國醫保局今日（8日）通告，2022年國家醫保藥品目錄談判正式結束。最受矚目的輝瑞特效藥Paxlovid最終未能納入中國醫保目錄。



國家醫療保障局醫藥管理司負責人介紹稱，今年共有阿茲夫定片、Paxlovid（奈瑪特韋片/利托那韋片）組合包裝、清肺排毒顆粒3種新冠治療藥品通過企業自主申報、形式審查、專家評審等程序，參與了談判。其中，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒談判成功，而Paxlovid因生產企業輝瑞投資有限公司報價高未能成功。

負責人表示，雖然Paxlovid未能通過談判納入醫保，但據近期國家醫保局會同有關部門聯合印發的《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》要求，《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》中的所有治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫定片等，醫保都將臨時覆蓋至今年3月31日。患者使用這些藥物均可享受醫保報銷政策的支持。

另外，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒藥物，經過談判加入到國家醫保藥品名錄後，治療發熱、咳嗽等新冠症狀的藥品已達到600餘種。且為滿足各地新冠病毒感染患者治療的需要，各地還將一批新冠對症藥物納入臨時醫保支付範圍。至此，內地醫保覆蓋的新冠治療藥物種類豐富。

該負責人還強調，對於藥品價格，將以國家醫保局辦公室印發的《新冠治療藥品價格形成指引（試行）》為準，對防治新型冠狀病毒感染所需的新上市抗病毒治療藥品，採取全周期多層次的措施引導企業公開透明合理定價。