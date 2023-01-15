陝西向重點民企派駐第一書記　胡錫進質疑干預經營　文章旋遭刪除

陝西省委組織部近日選派25名年輕幹部赴重點非公有制企業擔任駐企「第一書記」，再度引起輿論對民營企業自主經營的擔憂。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文指黨章和公司法並無相關規定，做法恐干預企業經營，但文章旋遭刪除。



《陝西日報》10日報道指，近日，陝西省委組織部從省級有關部門、業務主管單位選派25名優秀年輕幹部赴25戶省內重點非公企業擔任駐企第一書記，宣稱這是「助力非公黨建提升，助推民營企業發展」。

報道指，選派工作立足「四個著眼」，首先提到「著眼於貫徹落實黨的二十大關於加強非公有制企業黨建工作，加強新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設的新部署新要求」；其次是「著眼於貫徹落實中央、省委經濟工作會議關於切實落實『兩個毫不動搖』，為民營企業解難題、辦實事，為民營經濟高質量發展營造更好環境的安排部署」。

據陝西省物流與採購聯合會微信公眾號發布，西安順豐速運有限公司作為這次派駐企業之一，迎來了由省教育廳選派的第一書記。該名第一書記為陝西省教育廳對外合作與交流處副處長、三級調研員張亮。

胡錫進：第一書記身上自然帶了某種權威

胡錫進13日在微博發文稱，黨章和公司法裏都沒有上級組織部門向非公有制企業黨組織派駐第一書記的相關規定。非公企業黨組織的書記應該由所在企業黨員投票選出來，陝西是在開創先例。

胡錫進質疑，黨委書記在各行政區域和國有機構中都是一把手，省委組織部向非公企業派駐第一書記，他們會不會參與對企業經營的主導，他們是否具有那樣的能力，以及那樣做合法嗎，這些都是問題。

胡錫進直言，由於省委組織部的權威很高，這些派駐非公企業的第一書記身上自然帶了某種權威，他們如果想直接參與、干預企業的經營，應該能夠做得到。

胡錫進強調，尊重企業的依法獨立經營權，保障企業家的合法權益，這些都是鼓勵、推動民營企業不畏艱險，保持開拓進取精神的政策環境前提。希望向非公企業派駐第一書記的內地省份在這個問題上保持審慎態度，對駐企第一書記的職責做出充分釐清，打消企業和社會的疑慮，確保民營企業可持續健康發展。

胡錫進的該篇文章其後被刪，許多自媒體的批評文章也相繼消失。

胡錫進發文指黨章和公司法並無相關規定，做法恐干預企業經營，但文章旋遭刪除。（視覺中國）

不過對於這項爭議，內媒《界面新聞》則指出，多地向非公企業選派「第一書記」早有先例。如2017年陝西省米脂縣選派四名黨員幹部到重點非公有制企業黨組織擔任「第一書記」；廣西柳州市委從2012年開始實施「雙非行動」，活動開展以來「第一書記」幫助企業建立黨組織186個。此外，陝西、甘肅、遼寧、重慶等地近年也有向非公企業選派「第一書記」的消息。