新華人壽前董事長萬峰失聯　消息指與其在任時保險金投資運用有關

《第一財經》報道，新華人壽前董事長萬峰失聯。

據介紹，萬峰生於1958年，在保險界從業近40年，曾在中國人壽、新華保險、鼎誠人壽等擔任要職。



《財新網》消息，萬峰於2022年11月下旬起失聯。《第一財經》報道，已者多次撥打萬峰手機，已無法聯繫上對方。

公開資料顯示，萬峰1982年進入中國人民保險公司吉林省分公司開始從事人身保險工作，先後擔任過人身險處處長、分公司副經理等職務。2007年9月起，萬峰擔任中國人壽總裁，至2014年8月宣布卸任後赴新華保險履新。

2016年起，萬峰擔任新華保險董事長一職；2019年初，因個人年齡原因辭去董事長、首席執行官、法定代表人、執行董事、董事會戰略與投資委員會主任委員、首席風險官、新華資產管理股份有限公司董事長及其他一切職務。

告別新華保險後，2019年6月，新光海航人壽公布萬峰將擔任該公司董事長職務，後公司正式更名為鼎誠人壽。入主鼎誠人壽一年多後，萬峰宣布退休。

萬峰曾出版多本人壽保險相關書籍及教材，包括主編《壽險公司經營與管理》、壽險教育訓練系列教材；著有《壽險基礎數理》、《後重疾時代》等。

新華人壽前董事長萬峰。（微信公眾號＠中國保險家）

財新網旗下的《金融一線觀察》報道，萬峰原定於2022年12月10日在北京參加新書《利益：打造高績效保險營銷團隊》的線下分享會，但他失聯後，該活動也對外表示受疫情因素取消。

報道稱，有關萬峰的失聯原因，目前存在各種版本不一的傳言。業內此前多關注萬峰在保險業負債端的判斷和改革動作，但其失聯原因或與他在新華人壽時期的保險資金投資運用有關。

有業內人士透露，相關部門曾赴新華人壽調查，主要圍繞該公司的資產端在不動產領域的合作，據稱萬峰曾親自主導某個地產項目的投資；另有消息人士稱，萬峰可能涉嫌在新華時期投資某些項目工程、以及險資投資銀行協議存款時不當獲利，涉及資金量較大。