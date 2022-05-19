新冠保險被claim爆？台富邦產險Google地標遭網民改名「輸不起」

台灣疫情持續，今（5月19日）宣布新增9,0331例本土個案，59例死亡，皆創史上新高。過去疫情穩定時，台灣多家保險公司推出防疫保單（新冠肺炎保險），由於價格便宜，許多民眾爭相投保。但現在台灣疫情嚴峻，許多產險公司審核嚴格，更以各種條件拒絕民眾投保，台灣爆發「防疫保單之亂」。

其中富邦產險因保單件數最多、第一個宣布修改核保政策，引發爭議。台灣網友在Google地圖將各地富邦產險公司改名為「富邦產險輸不起」，洗一星和負評，台灣金管會也遭網民洗一星。目前台灣各地的富邦產險公司和金管會評分都降到2分以下，對此 Google 表示，已用以最快速度處理將地圖名字恢復正常，但目前評分仍未變。

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台灣日前調整防疫政策，開啟「新台灣模式」嘗試與病毒共存，確診人數直線上升。包括富邦產險等保險公司，為抵抗財務壓力，以各種條件不予理賠防疫險，富邦產險更是宣布拒絕民眾重覆投保，引發民眾批評，爆發台灣「防疫保單之亂」。台北市消保官證實，截至5月17日已收到約30件申訴，最多的業者是富邦產險。

針對此事，富邦產險回應指出，台灣確診案例大幅攀升，大量投保需求湧進富邦產險，已超出公司可承受的風險範圍，不得不動態調整防疫險的經營、核保政策：對此，富邦產險深感抱歉。

但許多台灣民眾認為富邦「賺錢的時候沒意見，理賠的時候百般刁難」，在Google地圖上洗一星將富邦產險改名為「輸不起」公司，連帶台灣金管會也遭改名「金融監督管理委員會挺富邦輸不起」。台灣網民批評「從這次的防疫險之亂，真正看清保險公司醜陋的一面，太平時刻賺飽飽，現在需要他們幫助的時刻，卻跟你在計較。」

民進黨立委高嘉瑜日前則指出，金管會主委黃天牧在廣告中聲稱「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」成為最大笑話。民進黨立委蔡易餘則稱，保險公司不理賠、不核保理由百百種，核保審查毫無一置性，要求金管會檢討相關規定，並限制保險公司不得任意調漲保費。

台灣產險首推出「防疫神單」 曾獲讚



據台媒《今周刊》報道，2020年底，由台灣產物保險公司（簡稱台產）賣出全台灣第一張防疫保單，第一年因為台灣疫情控制良好，市場反應平平；但2021年第二季，台灣疫情快速升溫，防疫保單突然熱賣，台產這張保單因為「花500元（新台幣，下同），買得10萬元保障（隔離、確診都理賠10萬元）」，CP值高，大受歡迎，被稱為「防疫神單」。

在台產保單大受歡迎後，台灣各家產險公司陸續推出防疫保單。根據金管會統計，去年台灣共賣出910萬5664張防疫保單。

《今周刊》指出，根據台產公布資訊，2021年台產一共賣了大約403萬張保單，總保費收入新台幣19.3億元，但總理賠金額也高達19.6億元，看似勉強打平，但實際上加計業務員佣金與處理費用，台產最後以大虧將近新台幣8億元，在今年1月底全數結案，而且因為大賠收場，因此早在去年底就決定不續保、停售商品，退出這場防疫保單之亂。