內地男花200萬買人壽保　死後只賠200元　為何網民反挺保險公司？

湖南一彭姓男子爆料，自己岳父的爺爺在69年前花200萬人民幣買了人身保險，但老人身亡後一直沒有賠付。保險公司表示，可賠付200元，或以1萬回收保單作為收藏。而家屬希望賠償25年利息，共計30至50萬。對此經理暗諷：「客戶可能對200萬的誘惑無法忘懷。」



據《開屏新聞》報道，1月12日，一名為「求真務實5678」的網友在社交平台發文稱：「一張1953年的天價保單（中國人民保險公司）、保額200萬、保人、承保內容寫得清清楚楚、保單至今保存完好。」

「但是被保人——我岳父的爺爺馬鐵生死後、68歲的孫子也就是我岳父馬新政為了索賠卻奔波了20多年……」

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該網友表示：「我岳父的爺爺馬鐵生：湘潭縣人、1915年3月出生、1946年參加工作、後任湘潭縣看守所所長，1953年6月5日，我岳父的爺爺馬鐵生自掏腰包在中國人民保險公司購買了一份保額200萬元（人民幣，下同）的人壽保險，當時能夠買保險的人都是有潛意識的，把保險當成雙刃劍，既可保健康承擔醫療風險、閒時當理財、又可在自己意外時留給後人的財富饋贈，一舉多得、所以我岳父的爺爺馬鐵生在有生之年特別珍重這張保單、特製了一個鐵箱子鎖起來少有人知道……在我岳父馬新政2歲時父親因病死亡，我岳父的爺爺馬鐵生邊工作邊撫養孩子成年，爺孫倆結下了深厚的感情，直到我岳父馬新政成家立業後才告訴他這張保單的事情，反覆叮囑自己若有意外便即可去保險公司領取賠付兌現，這也算是爺爺留給你的唯一遺產。」

該網友指出：「1996年3月，81歲的我岳父的爺爺馬鐵生不幸溺水而亡、我岳父馬新政安葬好爺爺後按照爺爺生前的囑託前去中國保險公司湘潭縣中路鋪保險站履行賠償問題，該負責人的百般推脫氣惱了我岳父馬新政，我岳父馬新政又找縣公司討說法，但是一直沒有得到保險公司的正確回應。」

對此，中國人壽保險湘潭分公司付經理表示：「馬先生購買1年定期壽險，5年後全國保險業曾停辦22年，期間不存在續保，1996年老人意外事故不在賠付範圍。」付經理回應：「並且原承保公司已改制分家，1955年，人民銀行開始新舊人民幣兌換，當時1元新人民幣兌換1萬舊人民幣，所以當時200萬如今約值200元。」

網友看後一面倒為保險公司說話，「評論區反映了人們對保險知識有多麼匱乏，就只看一條，該保險有效期1年，沒在保險期間就不負保險責任，買了個1年期的保險，沒續保，幾十年後出事了，保險公司還賠？保險公司完全在理。」、「團險是1年期保險，1953年就到期了。200萬是舊幣，折算現在人民幣是200塊；200萬舊幣是保額，也就是出險以後的賠付金額。本業務是團險，保費由單位繳納的。這個人是無理取鬧了，看自己無理就找媒體發新聞。」

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