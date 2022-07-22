遼寧丹東公立醫院陷財務危機　連續5月未出糧兼欠逾20年養老保險

遼寧丹東一間公立醫院周四（21日）被曝長達數月未發工資，引發廣泛關注。官方回應昤表示正在協調，力爭本月解決。



事發於丹東市振安區醫院，其成立於1961年，是當地一所集醫療、預防、保健、康復為一體的二級綜合性公立醫院。據部份職工反映，院方今年開始就發了1月、2月的工資，之後已經連續5個月沒發工資，還欠了20多年的養老保險、取暖費，也從未繳納過公積金。

有職工表示，從2000年開始，每月工資中該扣的部分，院方都會扣，然而該繳納的費用，醫院卻沒給他們繳。至於原因，他稱是醫院效益不好。

對此，院方相關負責人表示，主要原因是受疫情影響較大，當局正在想辦法解決。振安區衛健局相關負責人則表示，疫情期間醫院的門診收入大幅降低，導致醫務人員的收入受到影響，目前區委區政府正在研究，近期將解決。不過，雙方均未回應20年不繳養老保險的問題。

事實上，公立醫院受疫情影響而出現了債務問題並不止於一家。7月6日，葫蘆島市衛健委在答覆市政協委員提案時稱，2020年以來，由於疫情期間防護物資費用大幅增加、醫療收入減少，公立醫院債務有不斷攀升的趨勢。此外，由於財政形勢緊張，維持正常運轉都非常困難，對公立醫院的補償機制也難以落實。

而據國家衛健委7月6日發布的數據顯示，2020年共有753家三級公立醫院醫療盈餘為負，佔比43.5%，較2019年增加25.89個百分點，另有約40%的二級醫院出現虧損，虧損比率較2019年增加16.75個百分點。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦接受《聯合早報》訪問時表示，振安區醫院的案例，是中國整體地方財政緊縮的縮影；公立醫院屬於中國的事業編制單位，由地方財政支持，公院欠薪現象反映地方財政出現普遍性的困難。而稍微放鬆防疫政策有助於充分利用地方上閒置的醫療資源，緩解地方醫院的財務問題。