中國足協秘書長劉奕被免職　內媒：年度測評屢次排名靠後

今日（15日），中國足球協會第十一屆執委會第八次會議在蘇州召開。國家體育總局副局長、中國足球協會黨委書記杜兆才出席會議並講話。會議決定免去劉奕中國足協秘書長職務，其接替者人選須日後通過程序產生。



杜兆才指出，必須全面加強黨對足球工作的領導，堅定不移貫徹落實《中國足球改革發展總體方案》。進一步加強男、女足各級國家隊建設，實施「三級國家隊突破行動計劃」；加快落實女足改革發展方案，推動「女足重返世界一流」；堅持以青訓為根，加快構建中國特色足球青訓體系；堅持以聯賽為本，構建中國特色職業足球發展模式。

杜兆才要求，足球工作者要切實增強使命感、責任感、緊迫感，共同謀劃中國足球發展之策，走好中國足球新的長征路，對標2035年建成體育強國的目標，臥薪嘗膽、真抓實幹，打好中國足球翻身仗。

內媒《上觀新聞》報道指，據悉，作為中國足協秘書長，劉奕在被提名甚至上任之初，就因其之前擔任經紀人的身份，受到中國足協內部的強烈質疑。任期之內，劉奕的相關工作，並未贏得足協內部的認可，在足協內部的工作年度測評屢次排名靠後。

根據資料，劉奕成為足球經紀人後，曾擔任孫繼海、李章洙、米倫等人的經紀人。孫繼海順利登陸曼城，背後也有劉奕的功勞。