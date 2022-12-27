抗議爭議判罰、賽程調整　武漢三鎮：與中國足協黑暗勢力做鬥爭！

中國足球協會超級聯賽（中超）近日正在進行第33輪比賽。武漢三鎮俱樂部今日（27日）發官方聲明，針對足協處罰球員馬爾康，裁判爭議判罰，以及中超近期賽程調整，提出抗議。



聲明稱，中國足協昨日（26日）發公告處罰武漢三鎮外籍球員馬爾康停賽1場、罰款1萬（人民幣）；第32輪在成都的比賽中，成都蓉城26號隊員禁區內明顯手球，裁判組卻評議「不構成手球犯規」；加之中超聯賽賽程調整，已嚴重影響到今年中超聯賽收官階段的公正以及公平。為此，俱樂部向中國足協及陳戌源主席、中足聯(籌備組)提出嚴正抗議。

武漢三鎮表示，作為中超聯賽的「升班馬」、一家小俱樂部在聯賽爭冠的關鍵時刻，卻始終感受到一雙「無形之手」在幕後操縱著一切。「武漢三鎮足球俱樂部可以不奪得聯賽冠軍，但希望在一個公平公正的競賽環境下被對手打敗，而不是其他。」

聲明中還正告中國足協，「從今日始，只要武漢三鎮在中國職業聯賽存在一天，就會毫不妥協地跟中國足協的黑暗勢力鬥爭一天。不相信這些黑暗勢力能隻手遮天，老虎屁股摸不得。職業聯賽不是他們的後花園。」

面對當下中國足球的「多事之秋」，武漢三鎮稱，「中國足球走到今天這一步，不是偶然的。」相信公道自在人心，中國足球不會永遠灰暗。

四家中超球隊申請第33輪比賽棄權

另外，前香港東方球員茹子楠効力的中超球隊梅洲客家，日前申請在2022中超聯賽第33輪比賽中棄權。河北足球俱樂部與天津津門虎足球俱樂部，亦於12月25日向聯會發函申請棄權。北京國安足球俱樂部在今日，亦向足協申請棄賽。四家俱樂部須賠償相關方面因比賽取消所遭受的損失。