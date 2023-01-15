婦女能頂半邊天！7位女副省長上任　4人為博士　最年輕是「75後」

近期，內地各省地方「兩會」召開，人大、政府、政協等領導將完成換屆。在新一屆省級「兩會」召開前的省人大常委會會議上，已有七名女性副省長獲任命。

據《南方都市》報道，七名女性副省長背景各異。其中，北京、上海各有一名女性區委書記，分別跨省提拔至河北、黑龍江；海南有兩名女幹部晉升副省長，一人本省晉升，一人跨省提拔至安徽；山西一名女官員跨省出任貴州副省長；此外，一人從銀行系統跨入政界，一人從國家部委至地方任職。



新上任的七名女性副省長分別是河北省副省長金暉、黑龍江省副省長王嵐、貴州省副省長張敬平、海南省副省長謝京、安徽省副省長任清華、河南省副省長張敏、山西省副省長趙紅嚴。

其中，趙紅嚴暫未公開個人簡歷。其餘六人的公開履歷顯示，金暉、王嵐、張敬平、張敏四人為中共黨員，謝京是農工黨中央常委，任清華則是無黨派人士；此外，任清華是少數民族土家族。

年齡方面，除趙紅嚴外，有三位是「65後」，三位「70後」。另外，謝京出生於1966年9月，金暉、張敬平都生於1969年5月，張敏生於1970年11月，王嵐生於1974年2月，而最年輕的任清華，出生於1975年3月。

除趙紅嚴外，幾位副省長中，金暉、張敬平、謝京、張敏均有博士學位，王嵐為工商管理碩士，任清華為北京大學畢業的法學學士。

跨省跨界交流提拔 多位企業出身

此次上任的七位女性副省職官員，背景多元。多數為跨省任職，有一人從銀行系統跨入政界，還有一人從國家部委「空降」地方。

河北省副省長金暉，此前擔任北京市門頭溝區委書記。她從北京林業大學生態學專業在職研究生畢業，是理學博士。曾任黨委宣傳部部長、統戰部部長；2019年任北京東城區委副書記；2021年09月任北京市門頭溝區委書記，直至此次赴河北履職上任。

與金暉相似，王嵐是從上海市長寧區委書記升任黑龍江副省長。出身企業的她，曾任上海市城市建設投資開發總公司副總經濟師、資金財務部總經理，在2013年任上海市財政局副局長；2021年4月，擔任上海市長寧區委書記。

河南副省長張敏則為「跨界」履新，此前是中國建設銀行黨委委員、副行長，是經濟學博士、高級會計師。曾在多省市擔任建行分行長，2020年11月調任建行總行，出任黨委委員、副行長。

由國家部委「空降」地方的趙紅嚴雖尚無公開簡歷，但據過去報道顯示，她曾在國務院國資委長期任職，任國資委監事會工作技術研究中心主任、國務院國資委監督二局局長、國務院國資委考核分配局局長等職務。2012年還曾獲「全國婦女創先爭優先進個人」稱號。

從山西跨省至貴州的張敬平，曾被媒體稱為「千挑萬選」的女幹部。經過選拔、面試，她於2015年3月出任山西呂梁市委常委，後擔任宣傳部長，呂梁常務副市長等職位。2020年3月開始，她任山西省科學技術協會黨組書記。

海南省晉升的兩名女幹部，一人為本省晉升，一人為跨省提拔。跨省提拔至安徽的任清華，曾長期在企業任職，包括深圳市尊容集團有限公司、海航集團等。2013年任海口市副市長，此次履新前為海南省工商聯（總商會）第九屆執行委員會主席（會長）。

海南本省晉升的謝京為管理學博士、高級工程師，有十餘年的企業任職經驗，曾是海南省海口市水務集團有限公司董事長、總經理、法人代表。2019年5月出任海南省科學技術廳廳長，直至此次履新。