內地公衛專家：新冠、流感、呼吸道合胞病毒共流行不可避免

隨著新冠病毒防疫措施的調整，南京醫科大學公共衛生學院教授李有表示，新冠、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）共流行的情況不可避免會發生。目前為止，國內沒有治療呼吸道合胞病毒（RSV）的特效藥，注射預防用單抗可達到較高免疫保護效果。



呼吸道合胞病毒（RSV）是一種單鏈核糖核酸病毒。在香港，呼吸道合胞病毒（RSV）感染全年皆會發生。呼吸道合胞病毒（RSV）會引發呼吸道疾病，如氣管、肺部及中耳感染，患者還可能會發燒、流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退等。這種病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具等間接傳播。

《澎湃新聞》採訪李有，他指出，任何年齡的人群都有可能感染呼吸道合胞病毒（RSV）。嬰幼兒、有基礎病患者、抵抗力較低的老人是易感人群。同時，呼吸道合胞病毒（RSV）從自然感染獲得免疫的時效很低。李有表示，「從目前的研究來看，感染之後有可能不到半年，就會再次感染。」

（示意圖）

新冠、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）共流行不可避免

李有教授表示，呼吸道合胞病毒（RSV）、流感、新冠等都是呼吸道病毒。隨著新冠疫情防控措施的更新調整，多種呼吸道病毒共同流行的狀態不可避免將會出現。同時，李有認為，從共同感染的風險來講，目前的證據還不能支持合併感染後患者病情會更重，合併感染風險有待進一步研究證實。

李有表示：「關於接下來呼吸道合胞病毒（RSV）是否會出現大規模流行，我認為是有可能的。它的流行也有大小年之分。比如今年沒有看到流行高峰，很有可能次年會出現。」他同時強調，兩歲之前的嬰兒如果有較重的呼吸道合胞病毒（RSV）感染，會對呼吸系統產生一定程度的長期影響。中長期的風險主要包括肺功能、哮喘等等。

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呼吸道合胞病毒（RSV）並不是一種新病毒。隨著檢測技術手段的進步以及在疫苗等產品研發方面的進展，近年來世界各國對它的關注不斷增加。目前，中國還沒有針對其的國家層面的監測系統和治療方案，仍是非常值得重視的病毒。李有提到，「即便檢測出來，也並沒有臨床上針對性的特效的治療藥物，患者只能對症治療，例如吸氧、高滲鹽水霧化吸入、機械通氣等。」同時他表示，注射單抗能夠達到70%-80%的防護功效。

此前，首個可廣泛應用於嬰兒人群預防呼吸道合胞病毒（RSV）的預防手段Beyfortus（nirsevimab）曾引發關注。

Beyfortus於2022年11月在歐盟獲得上市批准，並於2021年1月獲得國家藥監局藥品審評中心授予的「突破性治療藥物程序」，有望加速中國首個呼吸道合胞病毒（RSV）預防用藥物的獲批上市。

李有強調，如果未來能夠引入單抗和疫苗，建議有條件的情況下要進行免疫接種，特別是嬰兒，以此有效預防呼吸道合胞病毒（RSV）病毒感染。對於全體人群的預防，李有強調應主要關注傳播途徑的切斷。比如要正確戴口罩，注意手部衛生，進行物體表面消毒等。