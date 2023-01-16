煙花爆竹禁或放？　央視名嘴：討論背後是人們盼望年味回歸的心情

春節將至，節日氛圍漸濃的同時，煙花爆竹燃放再次成為大眾的討論話題。1月15日，著名央視主持人白岩松對相關話題發表評論。他表示，在討論鞭炮「禁」與「放」的背後，是人們盼望年味回歸的心情。



澳門煙花匯演。（資料圖片）

白岩松評論道：「沒有了花市的廣州，廣州人一定覺得年味淡了；廟會沒了，北京人大年初一就會覺得空落落的。就像很多老人覺得鞭炮不響，這年就差了意思。但是，今年這些年味又陸陸續續回歸。年不僅是親人團聚，還在於一種看到的、聽到的、聞到的、感受到的那種年味。」他表示，在討論的背後，其實是人們盼望年味回歸的一種心情。

《騰訊網》報道，臨近年關，內地多省份發布燃放煙花爆竹政策，陝西延川、甘肅白銀、山東東營、山東濱州、遼寧大連等地在部分區域和特定時間段可燃放煙花。

香港維多利亞跨年夜煙花。（視覺中國）

此前，《浙江日報》刊文認為，進入2023年，為禁燃令「鬆綁」的呼聲漸高。除了傳統民俗文化難以輕易消除的影響，也有在疫情之下承載驅邪祈福意義的渴望。並且，中國空氣質量已發生歷史性變化，PM2.5降到2021年的30微克/立方米，優良天數比率2021年達到87.5%。面對不斷變化的現實和民意，最大的考驗是如何因時、因地制宜，尋找到平衡的「最優解」，「禁」要有底氣，也要更周全。